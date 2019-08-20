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«Особый статус, амнистия НВФ»: Путин озвучил условия для переговоров в «нормандском формате»
Президент России Владимир Путин назвал условием проведения переговоров в «нормандском формате» имплементацию особого статуса Донбасса и «решение ряда» вопросов с представителями украинской власти.
Об этом он заявил по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает donpress.
По его мнению, любая встреча должна приводить к конкретным результатам, поэтому нужно добиваться реализации достигнутых ранее договоренностей между сторонами переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Путин подчеркнул:
«Нынешний президент, а тогда министр иностранных дел Федеративной Республики Германия господин Штайнмайер сделал компромиссное предложение. Мы с этим согласились, мы пошли на этот компромисс, чтобы закон об особом статусе Донбасса был имплементирован на временной основе в день голосования, а на постоянной основе — после подведения итогов и подтверждения результатов соответствующими структурами ОБСЕ. Ну так надо это сделать в конце концов, надо как-то это оформить».
Также, российский лидер уточнил, что есть еще ряд других вопросов, по которым нужно прийти к согласию — амнистия членов НВФ.
Теги: Донбасс, Путин, Франция, переговоры, амнистия, статус, ОБСЕ, нормандский формат, НВФ, Макрон
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