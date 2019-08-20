«Особый статус, амнистия НВФ»: Путин озвучил условия для переговоров в «нормандском формате»

20.08.2019 10:52

Президент России Владимир Путин назвал условием проведения переговоров в «нормандском формате» имплементацию особого статуса Донбасса и «решение ряда» вопросов с представителями украинской власти.

Об этом он заявил по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает donpress.

По его мнению, любая встреча должна приводить к конкретным результатам, поэтому нужно добиваться реализации достигнутых ранее договоренностей между сторонами переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Путин подчеркнул:

«Нынешний президент, а тогда министр иностранных дел Федеративной Республики Германия господин Штайнмайер сделал компромиссное предложение. Мы с этим согласились, мы пошли на этот компромисс, чтобы закон об особом статусе Донбасса был имплементирован на временной основе в день голосования, а на постоянной основе — после подведения итогов и подтверждения результатов соответствующими структурами ОБСЕ. Ну так надо это сделать в конце концов, надо как-то это оформить».

Также, российский лидер уточнил, что есть еще ряд других вопросов, по которым нужно прийти к согласию — амнистия членов НВФ.