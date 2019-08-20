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Скандал с Сарой Нетаньяху в аэропорту: премьер Израиля объяснил инцидент с женой

20.08.2019 11:50
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Скандал с Сарой Нетаньяху в аэропорту: премьер Израиля объяснил инцидент с женой

Израильский премьер отреагировал на многочисленные сообщения СМИ о недопустимом поведении его супруги в аэропорту Киева.

Напомним, что Сара Нетаньяху, супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, осквернила украинскую традицию. Жена премьера бросила на землю кусочек каравая, который ей подал муж, передает "Диалог.UA".

В связи с многочисленными обвинениями в пренебрежении украинской традицией его женой Биньямин Нетаньяху записал видеообращение. Премьер не дал вразумительного объяснения скандального момента, однако акцентировал внимание на том, что Сара надела желто-синий костюм в национальных цветах, проявив уважение к украинцам.

Отметим, Сара Нетаньяху не ограничилась лишь бросанием хлеба, она устроила скандал еще на борту самолета, на котором с супругом летела в Киев, поскольку ей не понравилось, что командир корабля не приветствовал ее должным образом при посадке в лайнер.



Теги: Украина, Донбасс, Киев, аэропорт, Израиль, СМИ, традиция, инцидент, каравай
 
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