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Скандал с Сарой Нетаньяху в аэропорту: премьер Израиля объяснил инцидент с женой
Израильский премьер отреагировал на многочисленные сообщения СМИ о недопустимом поведении его супруги в аэропорту Киева.
Напомним, что Сара Нетаньяху, супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, осквернила украинскую традицию. Жена премьера бросила на землю кусочек каравая, который ей подал муж, передает "Диалог.UA".
В связи с многочисленными обвинениями в пренебрежении украинской традицией его женой Биньямин Нетаньяху записал видеообращение. Премьер не дал вразумительного объяснения скандального момента, однако акцентировал внимание на том, что Сара надела желто-синий костюм в национальных цветах, проявив уважение к украинцам.
Отметим, Сара Нетаньяху не ограничилась лишь бросанием хлеба, она устроила скандал еще на борту самолета, на котором с супругом летела в Киев, поскольку ей не понравилось, что командир корабля не приветствовал ее должным образом при посадке в лайнер.
Теги: Украина, Донбасс, Киев, аэропорт, Израиль, СМИ, традиция, инцидент, каравай
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