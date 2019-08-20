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Смертельный пожар в Одессе: владелец отеля «Токио Стар» арестован
Сегодня Киевский районный суд Одессы арестовал бизнесмена Вадима Черного – владельца отеля «Токио Стар», в котором в ночь на 17 августа при пожаре погибли 9 человек.
Как передает from-ua, в райсуд ходатайство об избрании меры пресечения поступило вчера, 19 августа.
Черный подозревается в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности и законодательства о труде (ч. 2 ст. 270, ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Украины).
Автоматизированной системой документооборота был определен следственный судья - Вадим Иванчук.
Заседание было назначено на 18.30, но в самом начале Черный подал ходатайство об отводе Иванчука, которое было отклонено другим судьей, рассмотревшим указанное прошение.
В ходе заседания представитель защиты заявил, что документ о подозрении «клиенту не вручен». Позднее выяснилось, что подозрение вручили в присутствии другого адвоката. В результате, повторное подозрение было вручено поздно вечером и заседание перенесли на утро вторника.
Сегодня адвокаты Черного заявили отводы следователям и прокурору, которые были отклонены. Затем адвокаты заявили, что оба подозрения вручены с нарушение норм процессуального права, в том числе в силу того, что вчерашнее - после 23.00.
Защита настаивала на необходимости отпустить Черного, так как, по ее мнению, нет ни одного доказательства, свидетельствующего о том, что он является собственником всего отеля «Токио Стар». Также, по словам адвокатов, нет доказательств того, что противопожарная безопасность была нарушена, какие именно нарушения допущены и пр.
Они настаивали, что мера пресечения не должна быть связана с ограничением свободы, так как Черный – «известный общественный деятель», и не намерен скрываться от следствия.
Прокуратура потребовала назначить меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. В качестве аргументов приводилось, что подозреваемый может уклониться от следствия, и, что во время обысков обнаружили ксерокопию якобы его американского паспорта.
Сам Черный заявил, что имеет отношение только к первому этажу отеля, в возгорание произошло на втором этаже. Он также утверждает, что в отношении него применены «недопустимые методы следствия». В частности, в течении суток ему не давали воды, оказывали психологическое давление и пр.
В зале суда бизнесмен передал судье ряд документов, которые, по его словам, свидетельствуют о своевременной проверке системы пожаротушения и прочих превентивных мерах, подписанных должностными лицами, в том числе ГСЧС.
В ходе заседания главный раввин Одессы и юга Украины Авраам Вольф заявил, что готов взять бизнесмена на поруки, но в этом ему отказали.
Заслушав стороны, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Поле заседания адвокаты заявили, что обжалует данное решение.
Теги: Донбасс, Одесса, пожар, арест
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