Смертельный пожар в Одессе: владелец отеля «Токио Стар» арестован

20.08.2019 19:28

Сегодня Киевский районный суд Одессы арестовал бизнесмена Вадима Черного – владельца отеля «Токио Стар», в котором в ночь на 17 августа при пожаре погибли 9 человек.

Как передает from-ua, в райсуд ходатайство об избрании меры пресечения поступило вчера, 19 августа.

Черный подозревается в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности и законодательства о труде (ч. 2 ст. 270, ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Украины).

Автоматизированной системой документооборота был определен следственный судья - Вадим Иванчук.

Заседание было назначено на 18.30, но в самом начале Черный подал ходатайство об отводе Иванчука, которое было отклонено другим судьей, рассмотревшим указанное прошение.

В ходе заседания представитель защиты заявил, что документ о подозрении «клиенту не вручен». Позднее выяснилось, что подозрение вручили в присутствии другого адвоката. В результате, повторное подозрение было вручено поздно вечером и заседание перенесли на утро вторника.

Сегодня адвокаты Черного заявили отводы следователям и прокурору, которые были отклонены. Затем адвокаты заявили, что оба подозрения вручены с нарушение норм процессуального права, в том числе в силу того, что вчерашнее - после 23.00.

Защита настаивала на необходимости отпустить Черного, так как, по ее мнению, нет ни одного доказательства, свидетельствующего о том, что он является собственником всего отеля «Токио Стар». Также, по словам адвокатов, нет доказательств того, что противопожарная безопасность была нарушена, какие именно нарушения допущены и пр.

Они настаивали, что мера пресечения не должна быть связана с ограничением свободы, так как Черный – «известный общественный деятель», и не намерен скрываться от следствия.

Прокуратура потребовала назначить меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. В качестве аргументов приводилось, что подозреваемый может уклониться от следствия, и, что во время обысков обнаружили ксерокопию якобы его американского паспорта.

Сам Черный заявил, что имеет отношение только к первому этажу отеля, в возгорание произошло на втором этаже. Он также утверждает, что в отношении него применены «недопустимые методы следствия». В частности, в течении суток ему не давали воды, оказывали психологическое давление и пр.

В зале суда бизнесмен передал судье ряд документов, которые, по его словам, свидетельствуют о своевременной проверке системы пожаротушения и прочих превентивных мерах, подписанных должностными лицами, в том числе ГСЧС.

В ходе заседания главный раввин Одессы и юга Украины Авраам Вольф заявил, что готов взять бизнесмена на поруки, но в этом ему отказали.

Заслушав стороны, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Поле заседания адвокаты заявили, что обжалует данное решение.