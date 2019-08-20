- Сто дней Зеленского: восемь причин для разочарования12:48
- Скандал с Сарой Нетаньяху в аэропорту: премьер Израиля объяснил инцидент с женой11:50
- «Особый статус, амнистия НВФ»: Путин озвучил условия для переговоров в «нормандском формате»10:52
- В Запорожской области задержали одного из "стрелковцев" (ВИДЕО)09:30
- "Засушим всю Украину": Жириновский грозит перекрыть Днепр за 48 часов 09:10
- Гороскоп на 20 августа: Близнецам надо отказаться от привычек, а Весы будут действовать нелогично08:12
- "Внушает осторожный оптимизм", - Путин удивил внезапным заявлением о ситуации с Донбассом07:30
- Полторак хочет цивилизовано уйти в отставку, и надеется, что новый парламент примет закон о военном образовании и науке21:15
- Школьники «ДНР» «тайно» учатся в украинских школах20:45
- Водителей ожидает нововведение при получении прав19:48
Сто дней Зеленского: восемь причин для разочарования
Сразу скажу, что пока все выглядит не слишком оптимистично. Пускай и без фундаментального разочарования. И даже с остатками надежд.
Но, тем не менее, рутина стала рутиной. А управление государством - это именно скучнейшая рутина, которая бегает за собственным хвостом. И это точно не череда ярких роликов, хайпов, сообщает glavred.
Первое: никто из ключевых и зловещих персонажей вчерашней эпохи не наказан. Абсолютно. Нет, какие-то телодвижения, создающие кое-кому из вчерашних мелкие неудобства, разумеется есть. Но реального прессинга все-таки нет. И скидки на отсутствие полномочий в силовых органах не работают. Никак. Потому что и завтра работать будут точно те же самые силовые органы.
Второе: всё опять решается в тени. Назначения, торги, должности, регионы. Тёрки, обещания, обманы, опять обещания. Никаких реальных публичных обсуждений. Публике предложены абстрактные социальные лифты, а также обиженные истерики оторванных от птичьих кормушек вчерашних звёзд ультра-пропаганды. Но базовый стиль принятия решений совсем не поменялся. Впрочем, медовый месяц новых - это всегда отказ слышать окружающих.
Третье: уже слишком очевидна попытка устроить здесь очередную "монополию власти". Парламент, Кабмин, исполнительная вертикаль по отраслям и регионам. Причины? Банальны. Недоверие. Отсутствие команды (как следствие, ее лучше спешно заполнять своими, пусть они и не профессионалы). Желание быстро укрепиться и окопаться на долгое время. Подобные "монопольные" попытки предпринимались уже не раз. Все они так или иначе приводили в итоге к "большому бегу" авторов).
Четвёртое: эксы, даже самые одиозные и доставучие, никуда не ушли. Они отлично отдохнули, переждали первый шок, подправили нервы у лучших шаманов и опять начинают активно требовать восстановления своих прав на полноценную бюджетную жратву. Темы все те же. Агрессии, правда, ещё больше. Но временные союзы "обиженных и непонятых" постепенно вырисовываются.
Пятое: теневые ПАПы, смотрящие, кураторы - по-прежнему наше все. Кадровые решения - только через них. Включая ключевого распорядителя админ-ресурса, выбившего с этого неформального места Петра Алексеевича.
Шестое: на местах, происходит феерическое перекрашивание и "перебегание" вчерашних столпов вчерашней партии власти в новую партию власти. В горсоветах и облсоветах идут уже открытые драки за право носить ярлык партии Слуга народа и остаться при своих интересах.
Седьмое: опять появилось много новых понтовичков и потенциальных беспредельщиков, которые всерьёз полагают, что поймали бога за бороду.
Восьмое: стратегия и направление движения не обозначены. Но почему-то все больше странных попыток доиграть "ультрапатриотизм" вчерашних... И очень узкая скамейка профессионалов. А на ключевые должности тянут тех, кто последние пять лет терся в воровских приёмных... Дальше-то как?
Теги: Украина, Донбасс, партия, управление, Кабмин, Порошенко, Слуга народа, Зеленский
- Кличко реанимирует "УДАР" и уходит от Порошенко
- В Сети появилась полная программа партии Зеленского
- Некоторые украинские политики "ставят целью передать России или сепаратистам часть нашей территории" - Порошенко
- Среди главных заданий нового Кабмина стоит восстановление Донбасса
- Президент поручил разработать законопроект о получении пенсий жителями ОРДЛО и Крыма
- Кто идет от Зеленского в Раду: опубликован список партии Слуга народа
- Бизнесмены ОРДО жалуются на «давление» со стороны НВФ12:32
- С блокпоста боевиков «ДНР» «Александровский» госпитализирована женщина12:11
- Стало известно, какой ущерб представители ОРДО нанесли крупнейшему предприятию Донбасса11:29
- В Донецке на шахте им. Калинина пострадал горнорабочий11:08
- Луганские энергетики оставили без воды жителей трех городов11:00
- Боевики «ДНР» под Горловкой глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ10:29
- Обстановка на КПВВ в зоне ООС: Лучше ехать через пункт пропуска «Гнутово»10:11
- Армия РФ пошла во все тяжкие, атаковав ВСУ смертоносной системой "ВОГ-25", - есть раненые09:48
- В Запорожской области задержали одного из "стрелковцев" (ВИДЕО)09:30
- Россияне везут в ОРДЛО «духовную помощь» — 2 портрета Захарченко и иконы с членами НВФ08:51
- Сто дней Зеленского: восемь причин для разочарования12:48
- Бизнесмены ОРДО жалуются на «давление» со стороны НВФ12:32
- С блокпоста боевиков «ДНР» «Александровский» госпитализирована женщина12:11
- "1+1 медиа" запустил новый спортивный канал12:00
- Скандал с Сарой Нетаньяху в аэропорту: премьер Израиля объяснил инцидент с женой11:50
- Стало известно, какой ущерб представители ОРДО нанесли крупнейшему предприятию Донбасса11:29
- В Донецке на шахте им. Калинина пострадал горнорабочий11:08
- Луганские энергетики оставили без воды жителей трех городов11:00
- «Особый статус, амнистия НВФ»: Путин озвучил условия для переговоров в «нормандском формате»10:52
- Эксперты подсчитали доход сайтов с фейковыми новостями10:45
- Эти советы помогут диагностировать болезни по изменениям на лице19:00
- Ученые выяснили, чем опасна работа в офисе15:15
- В Украине расширили список бесплатных медикаментов09:45
- Медики рассказали, кому нужно пить вдвое больше воды08:48
- Названы самые мстительные знаки Зодиака20:49
- Без амнистии не обойтись: Безсмертный о возвращении Донбасса19:25
- "Все погибли!" Обнародованы шокирующие данные разведки США о Чернобыле 19:00
- Будущее Украины под вопросом: астролог предрек большую опасность18:24
- Еда из супермаркетов опасна для здоровья17:30
- Польша может навсегда отказаться от украинцев: «заработки закончились»17:06
- В "ДНР" готовят волну террора "как у Путина" - Донецк онемел от такой инициативы
- Боец "Айдара" из Израиля рассказал, за что воюет на Донбассе: это должен увидеть каждый украинец
- Дважды предал Украину: в Сети "всплыла" история экс-милиционера из Харькова, ликвидированного на Донбассе
- «Скоро вернется домой, в Россию!»: Пушилин сделал заявление о будущем Донбасса
- В "ДНР" устроили облаву на водителей маршруток
- В Донецк зашла таинственная ЧВК, город напуган: "Патрули везде, мотаются бронированные КамАЗы"
- В Донецке боевики закрывают пункты обналичивания денег
- Объявление в "ДНР" "взорвало" Интернет, сепаратисты впали в ступор: "А Путин говорил другое"
- Законы удачи: от чего зависит жизненный успех
- "Это не отель. Это, извините, бордель": вскрылись интересные подробности о горевшей в Одессе гостинице