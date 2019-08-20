Украину признали самой несчастливой нацией Европы, обеих Америк и Австралии

20.08.2019 15:45

Мы — на 133-м месте в нынешнем Всемирном рейтинге счастья. Украинцы — самая несчастливая нация Европы, обеих Америк и Австралии. Таков итог нашего развития накануне 28-й годовщины Независимости. Перед нами, на 132-м месте, — Чад (!), за нами — Эфиопия, Свазиленд, Уганда, Египет, Замбия, Того, пишет from-ua.

Об этом пишет Александр Зинченко. По его словам, по уровню счастья Украина — африканская страна.

"Это невероятная наглость! Невероятная наглость — быть несчастливыми в условиях жизни, которые большинству наших соседей в этом рейтинге и не снились, — отмечает эксперт. — Для Эфиопии, Чада, Уганды и Того мы даже не Швейцария. Между Украиной и Швейцарией цивилизационный разрыв и разница в уровне доходов меньше, чем между Украиной и нашими соседями в рейтинге счастья".