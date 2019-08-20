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Архив - Украина

Украину признали самой несчастливой нацией Европы, обеих Америк и Австралии

20.08.2019 15:45
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Украину признали самой несчастливой нацией Европы, обеих Америк и Австралии

Мы — на 133-м месте в нынешнем Всемирном рейтинге счастья. Украинцы — самая несчастливая нация Европы, обеих Америк и Австралии. Таков итог нашего развития накануне 28-й годовщины Независимости. Перед нами, на 132-м месте, — Чад (!), за нами — Эфиопия, Свазиленд, Уганда, Египет, Замбия, Того, пишет from-ua.
Об этом пишет Александр Зинченко. По его словам, по уровню счастья Украина — африканская страна.
"Это невероятная наглость! Невероятная наглость — быть несчастливыми в условиях жизни, которые большинству наших соседей в этом рейтинге и не снились, — отмечает эксперт. — Для Эфиопии, Чада, Уганды и Того мы даже не Швейцария. Между Украиной и Швейцарией цивилизационный разрыв и разница в уровне доходов меньше, чем между Украиной и нашими соседями в рейтинге счастья".



Теги: Украина, Донбасс, несчастье, нация
 
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