В Киеве возле метро неизвестный открыл огонь: детали о пострадавших

20.08.2019 13:11

В Киеве ночью, 20 августа, произошла стрельба возле станции метро "Голосеевская".

Об этом сообщает ряд местных СМИ, передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что в Киеве неадекват в кафе стал стрелять по людям. Так, в результате инцидента пострадало три человека. О выстрелах возле метро в полицию сообщили поздно вечером. Полиция выяснила, что возле метро произошел конфликт двух групп людей. Один из молодых ребят достал травматический пистолет и открыл огонь. Спустя несколько минут люди разбежались. В больницу были доставлены три человека, двоих подстрелили, третий получил ножевое ранение. Полиция уже начала поиск нападавших. Им грозит до 7 лет тюрьмы.