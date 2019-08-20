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В Киеве возле метро неизвестный открыл огонь: детали о пострадавших
20.08.2019 13:11
В Киеве ночью, 20 августа, произошла стрельба возле станции метро "Голосеевская".
Об этом сообщает ряд местных СМИ, передает "Диалог.UA".
Ранее сообщалось, что в Киеве неадекват в кафе стал стрелять по людям. Так, в результате инцидента пострадало три человека. О выстрелах возле метро в полицию сообщили поздно вечером. Полиция выяснила, что возле метро произошел конфликт двух групп людей. Один из молодых ребят достал травматический пистолет и открыл огонь. Спустя несколько минут люди разбежались. В больницу были доставлены три человека, двоих подстрелили, третий получил ножевое ранение. Полиция уже начала поиск нападавших. Им грозит до 7 лет тюрьмы.
Теги: Донбасс, Киев, кафе, стрельба, полиция, метро, больница, пострадавшие
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