В «Слуге народа» назвали имена спикера и первого вице-спикера Рады

20.08.2019 16:50

Партия «Слуга народа» намерена предложить кандидатуру Дмитрия Разумкова на должности главы ВРУ.

При этом Руслан Стефанчук может стать первым заместителем главы Верховной Рады. Об этом пишет ДонПресс.

Это заявил глава партии Разумков.

«Насколько я помню, одно другому не противоречит. Он (Стефанчук — ред.) может быть и первым вице-спикером и представителем Президента в ВРУ. Но давайте подождем, потому что и за председателя Верховной Рады, и за первого заместителя председателя ВР будет голосовать зал Верховной Рады Украины. Партия предложит, скорее всего, именно такие кандидатуры на вышеуказанные должности», — заявил Разумков.