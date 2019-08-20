Виктор Медведчук: В ВР нужен комитет по вопросам Донбасса, а не создаваемые ныне Комитет «обо всем и ни о чем»

20.08.2019 17:40

Инициатива создания в парламенте Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений – это сомнительная попытка свести в кучу решение целого ряда важных вопросов, которые требуют отдельных подходов. Такая тактика приведет к размыванию функций Комитета инегативно отразится на эффективностиего работы, убежден председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, пишет from-ua.

«Это обо всем, а значит о том, что называется «ничего». Подобное расплывчатое предметоведение такого Комитетаозначает одно – что не сконцентрировано внимание на главной проблеме, - заявил политик в интервью телеканалу NewsOne. -Главная проблема сегодняшнего дня – это мир на Донбассе. По всем социологическим исследованиям 70-80% украинцев выступает за мирное урегулирование… Но те, кто предлагает и такое расплывчатое и неопределенное название не хотят сконцентрировать свое внимание на мирном урегулировании».

Виктор Медведчук напомнил, что его партия выступает за создание в парламенте отдельного Комитета по вопросам комплексного решения проблем Донецкой и Луганской областей.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» исходила из того, что надо специальный комитет среди всех комитетов Верховной Рады Украины, который будет заниматься именно этими вопросами, - уточнил он. - Подготовкой законопроектов, связанных с мирным урегулированием, вопросами восстановления этих территорий, возвращением Донбасса в Украину, а Украины – на Донбасс, восстановлением территориальной целостности Украины».

По мнению политика, то, что власть вместо этого создает парламентский комитет с размытыми функциями и широким кругом курируемых вопросов свидетельствует лишь о нежелании работать над реализацией Минских соглашений и установлением мира в восточных областях. «Это всё звенья одной цепи, - отметил он. - Видимо, хотят решать всё, а это значит, не решать ничего… Это еще одно подтверждение того, как те, кто сегодня пришел к власти, хотят мира».