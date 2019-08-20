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"Внушает осторожный оптимизм", - Путин удивил внезапным заявлением о ситуации с Донбассом

20.08.2019 07:30
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"Внушает осторожный оптимизм", - Путин удивил внезапным заявлением о ситуации с Донбассом

Российский президент Владимир Путин увидел оптимизм в переговорах с новым главой Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщают украинские информационные агентства со ссылкой на цитату президента России в российских СМИ, передает dialog.

Заявление Путина прозвучало во время встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном. Глава Кремля сделал заявление о переговорах с Зеленским и отметил существование "осторожного оптимизма". "Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать и которые внушают такой - осторожный - оптимизм", - заявил он. Российский президент отметил, что возможность мирно решить конфликт на Донбассе существует лишь в рамках "нормандского формата". При этом каждая встреча лидеров должна вести к конкретным достижениям. "По моему мнению, альтернативы "нормандскому формату" не существует, и, безусловно, мы будем его поддерживать. Нужно добиваться того, о чем договаривались раньше, и, безусловно, идти к этой цели", - отметил он.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, переговоры, нормандский формат, Макрон, Зеленский
 
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