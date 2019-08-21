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Боевики "ЛНР" нарушили условие о демилитаризации в Станице Луганской

21.08.2019 07:30
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Боевики "ЛНР" нарушили условие о демилитаризации в Станице Луганской

Оккупанты не собираются демонтировать свои фортификационные сооружения у моста в Станице Луганской, что подтверждает соответствующее фото.

Украинская сторона СЦКК начала демонтировать сооружения возле моста в Станице Луганской, однако террористы "ЛНР" не совершают "зеркальные действия", передает "Диалог.UA".

Сторона РФ не дала согласия на демонтаж сооружений, поэтому украинская сторона прекратила выполнение соответствующих работ.

Отметим, что боевики не допускают Украину ремонтировать разрушенную часть моста, нарушая безопасность и угрожая оружием на линии разграничения.

Журналист Роман Бурко на своей странице в Twitter продемонстрировал, как боевики террористической республики нарушают условие о демилитаризации в Станице Луганской, показав фото блокпоста российских наемников.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, ЛНР, боевики, Станица Луганская, демилитаризация
 
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