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«Дышать станет легче»: синоптик удивила неожиданным прогнозом погоды в Украине

21.08.2019 14:48
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«Дышать станет легче»: синоптик удивила неожиданным прогнозом погоды в Украине

Известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook сообщила, что завтра, 22 августа, на большей части территории Украины прогнозируется сильный порывистый ветер, передает replyua.net.

Жаркая погода ожидается в южных, центральных и восточных регионах, там температура воздуха составит +30...+35 градусов, на севере будет прохладнее – до +25...+29, на западе – не более +23...+28 градусов. Вместе с тем, добавила синоптик, осадков на территории нашей страны не ожидается, за исключением Карпат и северо-восточных регионов.

«В Киеве, который относится к северной части Украины, также завтра станет легче дышать, в течение дня предполагается +26...+28 градусов. Солнечно, сухо», – также сообщила Диденко.

Вместе с тем, она пояснила, что до конца недели, в День Государственного Флага Украины и День Независимости, в столице будет солнечно и не очень жарко: столбики термометров достигнут не более +25...+28 градусов тепла.



Теги: Украина, Донбасс, прогноз погоды
 
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