Готовься, «евробляхер»: в кабинетах пишут новые правила растаможки

21.08.2019 20:15

Льготный период для владельцев автомобилей на еврономерах продлят на три месяца, за этот период разработают новые правила растаможки "евроблях". Об этом стало известно по итогам совещания в Министерстве инфраструктуры в среду, 21 августа.

Замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка сообщил, что соответствующий законопроект будет принят Верховной Радой как приоритетный, передает Корреспондент.

"Сейчас этот закон является приоритетным, и в первый же день работы парламента он будет принят и штрафные санкции будут отсрочены. В течение срока, на который будет отсрочка, - три месяца. Мы наработаем новый законопроект, который урегулирует порядок растаможки автомобилей. Потому что существующее сегодня законодательство является несовершенным и во многих случаях мы просто не можем его реализовать", - сказал он.

Как известно, формально штрафы за "евробляхи" вступают в силу 22 августа, но замглавы ОП отметил, что у полиции нет доступа к таможенным базам, поэтому они не могут знать, нарушил ли автомобиль сроки въезда или нет. То есть останавливать "евробляхи" полиция право имеет, а штрафовать де-факто не может.

"Есть технические проблемы с обменом информацией между Национальной полицией и таможенной службой, соответственно нет механизма, который позволял бы реализовать в полной мере применение штрафов", - отметил он.

Источник: https://from-ua.com