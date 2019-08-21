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Готовься, «евробляхер»: в кабинетах пишут новые правила растаможки

21.08.2019 20:15
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Готовься, «евробляхер»: в кабинетах пишут новые правила растаможки

Льготный период для владельцев автомобилей на еврономерах продлят на три месяца, за этот период разработают новые правила растаможки "евроблях". Об этом стало известно по итогам совещания в Министерстве инфраструктуры в среду, 21 августа.

Замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка сообщил, что соответствующий законопроект будет принят Верховной Радой как приоритетный, передает Корреспондент.

"Сейчас этот закон является приоритетным, и в первый же день работы парламента он будет принят и штрафные санкции будут отсрочены. В течение срока, на который будет отсрочка, - три месяца. Мы наработаем новый законопроект, который урегулирует порядок растаможки автомобилей. Потому что существующее сегодня законодательство является несовершенным и во многих случаях мы просто не можем его реализовать", - сказал он.

Как известно, формально штрафы за "евробляхи" вступают в силу 22 августа, но замглавы ОП отметил, что у полиции нет доступа к таможенным базам, поэтому они не могут знать, нарушил ли автомобиль сроки въезда или нет. То есть останавливать "евробляхи" полиция право имеет, а штрафовать де-факто не может.

"Есть технические проблемы с обменом информацией между Национальной полицией и таможенной службой, соответственно нет механизма, который позволял бы реализовать в полной мере применение штрафов", - отметил он.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, растаможивание, автомобиль
 
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