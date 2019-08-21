- В Украину идет аномальная жара: предупреждение от синоптиков20:48
- Украинские банкиры рассказали, каким будет курс гривны этой осенью20:35
- Готовься, «евробляхер»: в кабинетах пишут новые правила растаможки20:15
- Тарифы на электричество снизятся – Кабмин принял решение19:40
- Пленные украинские моряки возвращаются домой: подробности от росСМИ19:00
- Порошенко с семьей улетели в Норвегию18:40
- Зима близко: в «Нафтогазе» придумали, как снизить цену на газ для украинцев17:46
- В Раде вспыхнул громкий скандал: в Слуге народа лопнуло терпение, «пусть они лесом все идут»17:27
- В ОРЛО за «госизмену» к 12 годам тюрьмы приговорили «Карлсона»17:05
- Резко похолодает: синоптики рассказали, что после жары в Украину придут сразу заморозки16:45
Готовься, «евробляхер»: в кабинетах пишут новые правила растаможки
Льготный период для владельцев автомобилей на еврономерах продлят на три месяца, за этот период разработают новые правила растаможки "евроблях". Об этом стало известно по итогам совещания в Министерстве инфраструктуры в среду, 21 августа.
Замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка сообщил, что соответствующий законопроект будет принят Верховной Радой как приоритетный, передает Корреспондент.
"Сейчас этот закон является приоритетным, и в первый же день работы парламента он будет принят и штрафные санкции будут отсрочены. В течение срока, на который будет отсрочка, - три месяца. Мы наработаем новый законопроект, который урегулирует порядок растаможки автомобилей. Потому что существующее сегодня законодательство является несовершенным и во многих случаях мы просто не можем его реализовать", - сказал он.
Как известно, формально штрафы за "евробляхи" вступают в силу 22 августа, но замглавы ОП отметил, что у полиции нет доступа к таможенным базам, поэтому они не могут знать, нарушил ли автомобиль сроки въезда или нет. То есть останавливать "евробляхи" полиция право имеет, а штрафовать де-факто не может.
"Есть технические проблемы с обменом информацией между Национальной полицией и таможенной службой, соответственно нет механизма, который позволял бы реализовать в полной мере применение штрафов", - отметил он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, растаможивание, автомобиль
- «Евробляхеры» анонсировали нечто страшное после майских праздников
- В Донецкой области возникли проблемы с мобильной связью
- Закон о «евробляхах». Как растаможить авто по новым правилам?
- Дворцовый переворот в Кремле: генерал указал на серьезные проблемы для Путина
- Растаможка евроблях станет еще дороже, названы сроки
- "Евробляхи" организовывают бессрочный протест
- Оккупанты пошли на хитрость: россиянам выдают паспорта «Л/ДНР», местным боевикам – РФ19:21
- В ОРЛО за «госизмену» к 12 годам тюрьмы приговорили «Карлсона»17:05
- В Донецкой области запущен гуманитарный проект помощи жителям буферной зоны16:30
- «Только так можно завершить войну»: Пасечник выдвинул Зеленскому целый ряд ультиматумов16:00
- На КПВВ "Марьинка" провели мониторинг общественного мнения15:30
- Боевики «Л/ДНР» резко ополчились против российских паспортов14:00
- В ОРДО освободят от оплаты услуг ЖКХ семьи убитых членов НВФ09:01
- Боевики "ЛНР" нарушили условие о демилитаризации в Станице Луганской 07:30
- Боевики «ДНР» грозили наблюдателям СММ ОБСЕ оружием22:45
- Боевиков «ДНР» уличили в ведении огня22:01
- В Украину идет аномальная жара: предупреждение от синоптиков20:48
- Украинские банкиры рассказали, каким будет курс гривны этой осенью20:35
- Готовься, «евробляхер»: в кабинетах пишут новые правила растаможки20:15
- Комаровский предупредил об опасном симптоме у детей20:00
- Тарифы на электричество снизятся – Кабмин принял решение19:40
- Оккупанты пошли на хитрость: россиянам выдают паспорта «Л/ДНР», местным боевикам – РФ19:21
- Пленные украинские моряки возвращаются домой: подробности от росСМИ19:00
- Порошенко с семьей улетели в Норвегию18:40
- Магнитные бури в сентябре: что нужно знать18:20
- Макрон и Трамп одобрили возврат России в G718:00
- Комаровский предупредил об опасном симптоме у детей20:00
- Магнитные бури в сентябре: что нужно знать18:20
- Медики рассказали, как изменения погоды влияют на здоровье15:40
- Приметы на 21 августа: что нельзя делать в Миронов день12:00
- Медики объяснили, почему женщинам нельзя долго сидеть на стуле08:46
- Эти утренние привычки помогут избавиться от лишнего веса07:12
- Будет плохо! Помидоры многим людям есть нельзя22:26
- Забудьте об этих препаратах: названы лекарства, которые не только совершенно бесполезные, но еще и опасны для здоровья20:21
- Методы Зеленского принесли первые плоды, Путин бросился исправлять ошибку: «больно ударили по…»17:57
- Какие знаки зодиака попрощаются с неприятностями и больше никогда к ним не вернутся17:15
- Как Путин "сдал" Дебальцево во Франции: Казанский эффектно подловил лидера РФ
- В Донецк зашла таинственная ЧВК, город напуган: "Патрули везде, мотаются бронированные КамАЗы"
- Объявление в "ДНР" "взорвало" Интернет, сепаратисты впали в ступор: "А Путин говорил другое"
- В ОРДЛО сообщили, когда "прикроется лавочка" выдачи российских паспортов
- Жители Донецка подняли «кипишь»: в город зашла новая ЧВК, ситуация очень неспокойная
- Убегайте и не возвращайтесь. Жизни не будет: В «ДНР» на пунктах пропуска с РФ огромные очереди
- В Луганске загадочно умер опасный враг Украины Гиря, террористы напуганы: "Смерть пришла и начала нас косить"
- "Общество ужаснется", - Мирослав Гай рассказал правду про не боевые потери ВСУ
- Катастрофа МН17 на Донбассе: в сеть попало видео с интересным признанием пропагандиста ДНР
- Источник: в Донецк вернулся "важный боевик" – Пушилину пора заказывать "уютный столик" в "Сепаре"