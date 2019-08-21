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Ядерный взрыв у Путина: Украина перешла в режим повышенной готовности, подробности
Украинская радиометрическая сеть гидрометеорологической службы перешла в режим повышенной готовности после сообщения о том, что Украину «накрыло» радиационное облако после взрыва в Архангельской области
Чаще замеры поручено брать метеостанциям Харьковской, Сумской, Донецкой, Луганской и Одесской областей, пишет ГСЧС.
Пока что результаты радиометрических измерений опасений у экспертов не вызывают.
Гипотетически на территории восточных и юго-восточных областей Украины радиоактивно загрязненные воздушные массы могли наблюдаться в ночь с 11 на 12 августа. Но на данный момент никаких изменений в радиационном фоне не наблюдается.
Как известно, 8 августа в воинской части в поселке Нёнокса в Архангельской области произошел взрыв во время испытаний двигателя корабельной ракеты ВМФ России. Позднее выяснилось, что погибли пять сотрудников Росатома, а еще трое получили травмы и ожоги.
9 августа стало известно, что из-за повышения радиационного фона район Двинского залива Белого моря закрыли для свободного плавания. В тот же день, 9 августа, в Москву доставили шестерых пострадавших после взрыва.
В США считают, что взрыв под Архангельском был связан с программой гиперзвуковых крылатых ракет Кремля. Официально Вашингтон пока не смог подтвердить, что под Северодвинском произошел ядерный взрыв, но считает, что радиоактивные элементы присутствовали.
Источник: https://politeka.net
Теги: Россия, Донбасс, Путин, взрыв, ядерное оружие
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