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Эскалация конфликта на Донбассе: ВСУ понесли очередные потери в зоне ООС

21.08.2019 08:00
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Эскалация конфликта на Донбассе: ВСУ понесли очередные потери в зоне ООС

На Востоке украинского государства с начала текущих суток, двадцатого августа в районе проведения операции Объединенных сил гибридная армия Путина трижды открывала огонь по позициям украинских защитников.

Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, в пресс-центре штаба ООС сообщили, что в результате ВСУ понесли санитарные потери – один боец был ранен. 

В сообщении говорится, что вражеские силы обстреливали позиции подразделений ВСУ из гранатометов разных систем, а также стрелкового оружия. В пресс-центре ООС отметили: «В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил, а именно - неподалеку Талаковки по направлению Пикуза и вблизи Красногоровки по направлению Старомихайловки».

Что касается района ответственности оперативно-тактической группировки «Север», то вражеские силы совершили обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Пивденного по направлению шахты имени Гагарина. Также в сообщении добавили «С начала текущих суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. Сейчас он доставлен в военный мобильный госпиталь».



Теги: Донбасс, конфликт, ВСУ, ООС
 
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