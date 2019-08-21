Лавров назвал условие новой встречи в формате «нормандской четверки»

21.08.2019 09:47

Подготовка новой встречи лидеров «нормандской четверки» должна начаться после выполнения предыдущих договоренностей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Конечно, это потребует подготовительной работы. Внешнеполитические помощники лидеров встречались в Париже в прошлом месяце. Встреча была полезной, мы вчера на переговорах с французскими коллегами это констатировали. Но надо готовить дополнительные шаги, которые будут продвигать выполнение минских договоренностей», — заявил Лавров.

По его словам это касается полного разведения сил и средств в районе населенных пунктов Станица Луганская, Петровское и Золотое.

«Сейчас в контактной группе вроде бы наметился прогресс по разведению сил и средств в Станице Луганской, но на двух остальных участках надо восстановить статус-кво, потому что в конце прошлого года — начале этого года украинские вооруженные силы, которые были выведены оттуда, вновь туда вернулись», — сообщил Лавров.

Министр отметил, что нужно «четко зафиксировать так называемую формулу Штайнмайера относительно порядка вступления в силу закона об особом статусе».

«Все это было согласовано в деталях. Сейчас мы в „нормандском формате“ и в контактной группе предлагаем это закрепить на бумаге уже юридическим образом. И, таким образом, результаты последнего саммита „нормандской четверки“ будут выполнены, и можно будет уже говорить о том, какой следующий шаг необходимо сделать в этом формате», — подчеркнул глава МИД РФ.

Источник: https://donpress.com