Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

НАБУ закрыло дело против компании Зеленского «Киноквартал»

21.08.2019 15:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
НАБУ закрыло дело против компании Зеленского «Киноквартал»

Дело против компании действующего президента Украины Владимира Зеленского «Киноквартал», заведенное в апреле текущего года из-за возможной растраты госсредств на съемках фильма «Я, ты, он, она» закрыто. Об этом сообщают «Украинские новости».

В бюро отметили:

«Указанное уголовное производство закрыто 8 июля на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины, учитывая то, что во время осуществления досудебного расследования по указанному факту не было обнаружено никаких данных, которые бы указывали на наличие в действиях служебных лиц Госкино и представителей ООО „Киноквартал“ признаков состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 („Растрата госсредств в особо крупных размерах“) Уголовного кодекса».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, НАБУ, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх