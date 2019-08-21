НАБУ закрыло дело против компании Зеленского «Киноквартал»

21.08.2019 15:20

Дело против компании действующего президента Украины Владимира Зеленского «Киноквартал», заведенное в апреле текущего года из-за возможной растраты госсредств на съемках фильма «Я, ты, он, она» закрыто. Об этом сообщают «Украинские новости».

В бюро отметили:

«Указанное уголовное производство закрыто 8 июля на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины, учитывая то, что во время осуществления досудебного расследования по указанному факту не было обнаружено никаких данных, которые бы указывали на наличие в действиях служебных лиц Госкино и представителей ООО „Киноквартал“ признаков состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 („Растрата госсредств в особо крупных размерах“) Уголовного кодекса».

Источник: https://donpress.com