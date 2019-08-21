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Новая Рада: будущие нардепы начали битву за должности в парламенте и комитетах
Вскоре начнет свою работу новая Верховная Рада, но борьба между депутатами за должности уже началась.
Представитель «Голоса» сообщил, что в партии не откажутся от того, чтоб возглавить конкретные комитеты.
В «Европейской солидарности» отказались от должности вице-спикера. Кроме того, во фракции считают, что «Слуга народа» старается возглавить наибольшее количество комитетов и проводит несправедливое распределение. Также представитель партии Иванна Климпуш-Цинцадзе не довольна тем, что теперь необходимо подавать кандидатуры от партии к каждому комитету.
В «Батькiвщинi» ожидают, что пост вице-спикера займет кто-либо из «Слуги народа». Свои кандидатуры в некоторые комитеты в партии уже есть.
«Слуга народа» в свою очередь предлагает Сергею Бабаку возглавить комитет по вопросу образования науки и инноваций. На должность вице-спикера в партии планируют предложить кандидатуру Руслана Стефанчука, пост спикера предложен Дмитрию Разумкову.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, парламент, Верховная Рада
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