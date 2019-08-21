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Пенсионные дела всех пенсионеров в Украине оцифруют
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал процесс перенесения информации о пенсионерах с бумажных носителей в электронную форму (ретроконверсию). Процесс оцифровки планируют завершить до 2024 года.
Об этом сообщает в пятницу, 16 августа, пресс-служба ПФУ, передает АиФ в Украине.
В частности, в Украине сейчас порядка 10 миллионов пенсионеров, дела которых переведут в электронную форму.
Этим процессом будут заниматься те же сотрудники фонда, которые есть сейчас – увеличения штата ПФУ не понадобится.
«Центры ретроконверсии уже работают в Киевской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой областях, где развернуто необходимое аппаратное и программное обеспечение, созданы специальные структурные подразделения. В других регионах создание центров ретроконверсии планируется осуществить до конца сентября 2019 года», - рассказали в фонде.
Пенсионеры, после завершения ретроконверсии смогут получить доступ к своим пенсионным делам через интернет. Услугами ПФУ можно будет пользоваться в электронной форме.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, пенсионер
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