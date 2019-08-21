Порошенко с семьей улетели в Норвегию

21.08.2019 18:40

Пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в норвежский город Олесунн. Об этом сообщают «Українські Новини».

По данным ресурса, Порошенко видели сразу же после прибытия чартерным рейсом в местном аэропорту «Вигра». Очевидцы уточняют:

«Он прилетел в воскресенье 18 числа в 12:26 по местному времени из Киева, аэропорт „Жуляны“. Чартерным Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH».

Источник: https://donpress.com