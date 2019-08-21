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Порошенко с семьей улетели в Норвегию

21.08.2019 18:40
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Пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в норвежский город Олесунн. Об этом сообщают «Українські Новини».

По данным ресурса, Порошенко видели сразу же после прибытия чартерным рейсом в местном аэропорту «Вигра». Очевидцы уточняют:

«Он прилетел в воскресенье 18 числа в 12:26 по местному времени из Киева, аэропорт „Жуляны“. Чартерным Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Норвегия, отдых, Порошенко
 
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