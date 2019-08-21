Последние новости раздела
- Пленные украинские моряки возвращаются домой: подробности от росСМИ19:00
- Порошенко с семьей улетели в Норвегию18:40
- Зима близко: в «Нафтогазе» придумали, как снизить цену на газ для украинцев17:46
- В Раде вспыхнул громкий скандал: в Слуге народа лопнуло терпение, «пусть они лесом все идут»17:27
- В ОРЛО за «госизмену» к 12 годам тюрьмы приговорили «Карлсона»17:05
- Резко похолодает: синоптики рассказали, что после жары в Украину придут сразу заморозки16:45
- Закон Зеленского изменит жизнь днепрян навсегда: «таки победа!»16:20
- «Только так можно завершить войну»: Пасечник выдвинул Зеленскому целый ряд ультиматумов16:00
- НАБУ закрыло дело против компании Зеленского «Киноквартал»15:20
- «Слава Украине! Героям слава!»: в Украине назначен новый командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ15:07
Порошенко с семьей улетели в Норвегию
21.08.2019 18:40
Пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в норвежский город Олесунн. Об этом сообщают «Українські Новини».
По данным ресурса, Порошенко видели сразу же после прибытия чартерным рейсом в местном аэропорту «Вигра». Очевидцы уточняют:
«Он прилетел в воскресенье 18 числа в 12:26 по местному времени из Киева, аэропорт „Жуляны“. Чартерным Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Норвегия, отдых, Порошенко
- Оккупанты пошли на хитрость: россиянам выдают паспорта «Л/ДНР», местным боевикам – РФ19:21
- В ОРЛО за «госизмену» к 12 годам тюрьмы приговорили «Карлсона»17:05
- В Донецкой области запущен гуманитарный проект помощи жителям буферной зоны16:30
- «Только так можно завершить войну»: Пасечник выдвинул Зеленскому целый ряд ультиматумов16:00
- На КПВВ "Марьинка" провели мониторинг общественного мнения15:30
- Боевики «Л/ДНР» резко ополчились против российских паспортов14:00
- В ОРДО освободят от оплаты услуг ЖКХ семьи убитых членов НВФ09:01
- Боевики "ЛНР" нарушили условие о демилитаризации в Станице Луганской 07:30
- Боевики «ДНР» грозили наблюдателям СММ ОБСЕ оружием22:45
- Боевиков «ДНР» уличили в ведении огня22:01
- Оккупанты пошли на хитрость: россиянам выдают паспорта «Л/ДНР», местным боевикам – РФ19:21
- Пленные украинские моряки возвращаются домой: подробности от росСМИ19:00
- Порошенко с семьей улетели в Норвегию18:40
- Магнитные бури в сентябре: что нужно знать18:20
- Макрон и Трамп одобрили возврат России в G718:00
- Зима близко: в «Нафтогазе» придумали, как снизить цену на газ для украинцев17:46
- В Раде вспыхнул громкий скандал: в Слуге народа лопнуло терпение, «пусть они лесом все идут»17:27
- В ОРЛО за «госизмену» к 12 годам тюрьмы приговорили «Карлсона»17:05
- Резко похолодает: синоптики рассказали, что после жары в Украину придут сразу заморозки16:45
- В Донецкой области запущен гуманитарный проект помощи жителям буферной зоны16:30
- Магнитные бури в сентябре: что нужно знать18:20
- Медики рассказали, как изменения погоды влияют на здоровье15:40
- Приметы на 21 августа: что нельзя делать в Миронов день12:00
- Медики объяснили, почему женщинам нельзя долго сидеть на стуле08:46
- Эти утренние привычки помогут избавиться от лишнего веса07:12
- Будет плохо! Помидоры многим людям есть нельзя22:26
- Забудьте об этих препаратах: названы лекарства, которые не только совершенно бесполезные, но еще и опасны для здоровья20:21
- Методы Зеленского принесли первые плоды, Путин бросился исправлять ошибку: «больно ударили по…»17:57
- Какие знаки зодиака попрощаются с неприятностями и больше никогда к ним не вернутся17:15
- Эти советы помогут диагностировать болезни по изменениям на лице19:00
- Как Путин "сдал" Дебальцево во Франции: Казанский эффектно подловил лидера РФ
- В Донецк зашла таинственная ЧВК, город напуган: "Патрули везде, мотаются бронированные КамАЗы"
- Объявление в "ДНР" "взорвало" Интернет, сепаратисты впали в ступор: "А Путин говорил другое"
- В ОРДЛО сообщили, когда "прикроется лавочка" выдачи российских паспортов
- Жители Донецка подняли «кипишь»: в город зашла новая ЧВК, ситуация очень неспокойная
- Убегайте и не возвращайтесь. Жизни не будет: В «ДНР» на пунктах пропуска с РФ огромные очереди
- В Луганске загадочно умер опасный враг Украины Гиря, террористы напуганы: "Смерть пришла и начала нас косить"
- "Общество ужаснется", - Мирослав Гай рассказал правду про не боевые потери ВСУ
- Катастрофа МН17 на Донбассе: в сеть попало видео с интересным признанием пропагандиста ДНР
- Источник: в Донецк вернулся "важный боевик" – Пушилину пора заказывать "уютный столик" в "Сепаре"