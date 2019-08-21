Резко похолодает: синоптики рассказали, что после жары в Украину придут сразу заморозки

21.08.2019 16:45

Доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазинова поделилась прогнозом погоды на осень 2019 года, отметив, что в сентябре температура достигнет в некоторые дни +24...+26 градусов, а к концу месяца резко похолодает, передает replyua.net.

Кроме этого отмечается, что осень будет достаточно переменчивой, после теплой погоды сразу же придут заморозки.



В то же время по словам синоптика Леонида Горбаня, на юге Украины до 10 сентября будет в пределах +24 °С. Потом столбики термометров опустятся до +21 °С, а с 14–22 сентября снова +24...+26 градусов. С 22 сентября опять понижение до +19...+21 °С. Кроме этого эксперт указал на то, что дождливая погода будет 11–14, 18–19 и 28–29 сентября. Что касается второго месяца осени, то октябрь будет контрастным, прогнозируют синоптики. На юге до 9 октября температура будет +22 градуса, потом опустится до +15...+17 °С, затем четыре дня ожидается +19...+21 °С. С 20 октября и до конца месяца в южных регионах +7...+10 градусов. На севере будет холоднее на два-пять градусов. В ноябре температура еще больше упадет и стоит ожидать первых заморозков.