«Слава Украине! Героям слава!»: в Украине назначен новый командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ

21.08.2019 15:07

Как информирует replyua.net, на своей странице в социальной сети «Фейсбук» глава оборонного ведомства украинского государства Степан Полторак опубликовал пост, в котором сообщил, что новым командующим Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины был назначен Евгений Мойсюк.

Также ранее уже сообщалось о назначении Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Украины нового командующего Операцией объединенных сил.



Так, отмечается, что Михаил Забродский, который ранее был командующим Десантно-штурмовыми войсками, был избран в украинский парламент, в связи с чем он сложил свои полномочия. Теперь же новым командующим Десантно-штурмовыми войсками стал генерал-майор Евгений Мойсюк.



В сообщении говорится, что Мойсюк был одним из первых, кто поехал на Восток бороться с оккупационными войсками. Кроме того, он являлся командиром батальона, который стоял на защите аэропорта в Донецке. Напомним, ранее сегодня мы уже сообщали, что на своей странице в социальной сети Facebook волонтер Юрий Мысягин обнародовал видео секретной спецоперации ВСУ на Донбассе.