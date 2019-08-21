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«Слава Украине! Героям слава!»: в Украине назначен новый командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ

21.08.2019 15:07
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«Слава Украине! Героям слава!»: в Украине назначен новый командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ

Как информирует replyua.net, на своей странице в социальной сети «Фейсбук» глава оборонного ведомства украинского государства Степан Полторак опубликовал пост, в котором сообщил, что новым командующим Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины был назначен Евгений Мойсюк.

Также ранее уже сообщалось о назначении Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Украины нового командующего Операцией объединенных сил.

Так, отмечается, что Михаил Забродский, который ранее был командующим Десантно-штурмовыми войсками, был избран в украинский парламент, в связи с чем он сложил свои полномочия. Теперь же новым командующим Десантно-штурмовыми войсками стал генерал-майор Евгений Мойсюк.

В сообщении говорится, что Мойсюк был одним из первых, кто поехал на Восток бороться с оккупационными войсками. Кроме того, он являлся командиром батальона, который стоял на защите аэропорта в Донецке. Напомним, ранее сегодня мы уже сообщали, что на своей странице в социальной сети Facebook волонтер Юрий Мысягин обнародовал видео секретной спецоперации ВСУ на Донбассе.



Теги: Донбасс, ВСУ, Полторак
 
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