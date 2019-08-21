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Суд обязал НАБУ завести дела на Порошенко и Климкина

21.08.2019 13:45
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Суд обязал НАБУ завести дела на Порошенко и Климкина

Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ уголовное производство в отношении главы МИД Украины Павла Климкина и пятого президента Украины Петра Порошенко, которых могут заподозрить в злоупотреблении служебным положением.

Отмечается, что в суд поступил иск от о том, что 15 июля в НАБУ подано заявление об уголовных правонарушениях, совершенные Климкиным и Порошенко по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. Обстоятельства правонарушения не раскрываются, как и имя истца.

При этом сведения о совершении уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований не были внесены.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Киев, суд, Порошенко, Климкин
 
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