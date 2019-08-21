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"Убийство" двух женщин под Киевом оказалось спецоперацией силовиков
Исчезновение 53-летней Надежды Головач с ее 31-летней дочерью Юлией Зайковской по дороге из Броваров в Киев и сообщение об их убийстве оказалось инсценировкой, сообщает ТСН.
Об этом написал на своей странице в Facebook руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.
"Бывший муж потерпевшей, с которой у него продолжаются судебные споры относительно раздела имущества после развода, преследуя корысную цель, осознавая неизбежность судебного решения в пользу бывшей жены и ее дочери, действуя в сговоре с уже своей третьей женой, заказал и проплатил убийство потерпевшей и ее дочери, воспользовавшись для этого услугами ранее судимого за умышленные убийства. Жизни двух человек заказчики оценили в 50 тыс. долларов", - отметил он.
Также Небытов рассказал, что сотрудники СБУ, полиции и прокуратуры Киевской области провели спецоперацию, во время которой вышли на группу заказчиков преступления, а сами женщины остались живыми. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/ukrayina/specoperaciya-silovikov-ubitye-pod-kievom-na-zakaz-mat-i-doch-okazalis-zhivymi-1398090.html
Сейчас четверо подозреваемых в организации заказного убийства задержаны.
Теги: убийство, заказ, спецоперация
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