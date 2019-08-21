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Украина планирует отказаться от наличных денег

21.08.2019 11:05
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Украина планирует отказаться от наличных денег

До 2020 году в Украине планирует сократить объем наличных денег до 9,5% ВВП.

НБУ и Кабинет министров планирует сокращать использование налички, отдавая предпочтение безналичному расчету. В НБУ считают, что населения от этого только выиграет.

В 2018 году, 58% доходов граждане страны получили в безналичной форме, но только 18% было потрачено с помощью банковской карточки.

Через год планируется обеспечить терминалом каждую маршрутку, до конца 2020 года терминалы должны быть установлены во всех субъектах предпринимательской деятельности.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Украина, Донбасс, деньги, наличные
 
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