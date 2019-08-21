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Украинские банкиры рассказали, каким будет курс гривны этой осенью
Курс гривни этой осенью сохранится примерно на нынешнем уровне.
Это объясняется значительной выручкой аграриев и металлургов, планами о сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ) в рамках новой программы и более спланированными действиями бизнеса благодаря публикации прогноза учетной ставки Национальным банком Украины. Такое мнение высказали банкиры на круглом столе в Киеве, организованном 20 августа изданием Финклуб, пишет Интерфакс-Украина, передает НВ.
«Я не вижу серьезных причин для девальвации гривни: плюс-минус она будет в этом же коридоре», — отметила глава управления казначейства Банка Форвард Наталия Шишацкая.
Она прогнозирует, что сезонное увеличение активности импортеров может подтолкнуть гривню к некоторому ослаблению, но это не будет иметь большого влияния.
«Тот фактор, что мы ожидаем довольно большую экспортную выручку от аграриев и от металлургической продукции, думаю, будет сглаживать эту активность», — сказала она.
Глава правления банка Глобус Сергей Мамедов подчеркнул, что недавнее решение Нацбанка о публикации прогноза учетной ставки даст бизнесу возможность лучше планировать покупку-продажу валюты, что, в свою очередь, сдвинуло и в целом видоизменило сезонность валютного рынка. По мнению Мамедова, на курс окажет влияние продолжение сотрудничества с МВФ и проведение реформ. Банкир положительно оценил политику Нацбанка относительно снижения учетной ставки, которая должна привести к активизации кредитования.
Главный экономист Альфа Банка Алексей Блинов подчеркнул, что, несмотря на положительные прогнозы, «нельзя недооценивать любые угрозы». Он посоветовал не забывать опыт 2008 года: «В 2008 году экономика росла и первый, и второй кварталы. Все знают, что случилось в четвертом квартале».
Заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб отметил, что в стране сейчас наблюдается финансовая дедолларизация. По его мнению, важно ее не форсировать, а продолжать нормальную макроэкономическую политику гибкого курса, снижения уровня инфляции, роста экономики, что в итоге позволит продолжить дедоларизацию.
По словам Сологуба, Нацбанк много надежд возлагает на новый парламент для реализации своих планов дальнейшей валютной либерализации.
«Нацбанк не должен гоняться за теми, кто продает или покупает валюту. В стране все должны понимать, кто оплатил налоги, когда выводит деньги в оффшорные юрисдикции. Если все это будет сделано, мы будем двигаться в либерализованном валютном рынке », — добавил он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гривня, осень, курс валют
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