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В НБУ заявили о масштабных изменениях в работе банков: что изменится для украинцев с 1 сентября
Национальный банк собирается оптимизировать работу с финансовыми учреждениями Украины
Предусмотрены новые требования, которые вступают в силу уже с 1 сентября.
Так, именно в первый день осени НБУ планирует заняться оптимизацией осуществления кассовых операций банков, а также организацией их работы с наличными деньгами в иностранной валюте и гривне, пишет издание Экономическая правда, ссылаясь на пресс-службу НБУ.
Так, теперь новшеством станет то, что в кассовых документах не будет указываться реквизит «код банка», а также не будет использоваться карточка с примерами подписей клиентов, когда финучреждение будет обслуживать их счета.
Также новым требованием станет сдача гривневой налички Нацбанку на договорных условиях с вывозом непригодных к обращению банкнот и монет.
Нововведением является и то, что банковские учреждения должны обеспечивать своих клиентов наличными средствами за счет или собственных поступлений или перераспределения наличных денег в своей сети.
Кроме того, регулятор изменил порядок хранения разменных монет в хранилищах банков и определения ответственных за хранение, установил единые характеристики упаковочных материалов для банкнот нового материала.
Как мы писали ранее, Александр Писарук, который работал зампредом НБУ при Валерии Гонтаревой, сейчас хочет занять новую должность.
Экс-первый заместитель председателя НБУ Александр Писарук сейчас обговаривает с менеджерами австрийского «Raiffeisen Bank» тему о назначении его на должность главы правления «Райффайзен Банка Аваль».
Согласовать кандидатуру Писарука осталось только государственным органам надзора, а наблюдательный совет банка уже утвердил его кандидатуру.
Как сообщил источник в банке журналисту Александру Дубинскому, кураторы украинской дочки «Райффайзена» возмущены плохой работой сегодняшнего главы правления указанного банка — Владимира Лавренчука. Отмечается, что его собираются уволить за «систематические прогулы».
Действующего председателя Нацбанка Якова Смолия, вероятнее всего, уволят, ведь он нарушил антикоррупционное законодательство. На данный момент Смолий уже задекларировал недостоверную информацию на 18 миллионов гривен.
Писарук же с 2014 по 2015 года занимал должность зампреда НБУ у Гонтаревой. Тогда его очень хорошо запомнили из-за скандала с кражей рефинанса НБУ на 500 млн грн, который выделили «Украинскому профессиональному банку». Последний в результате стал банкротом.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, НБУ, изменение, 1 сентября
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