В Офисе президента хотят упростить процедуру увольнения госчиновников

21.08.2019 11:30

Офис главы государства Владимира Зеленского работает над подготовкой законопроекта, направленного на упрощение процедуры трудоустройства и увольнения государственных служащих.

Как передает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина», об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов. «Сейчас мы разработали совместно с Офисом президента законопроект (я надеюсь, что он будет внесен как первоочередной) о том, чтобы упростить вопрос увольнения и найма на госслужбу», – сказал он.



Одновременно с этим Нефедов высказался по поводу возможности увольнения глав ряда региональных таможен. Он считает, что изменения в закон о госслужбе нужно внести для обновления реформированной таможенной службы, поскольку этот закон не даст возможности легко брать на работу и увольнять сотрудников.



Со слов Нефедова, в настоящий момент лишился должности только один из руководителей таможен, на освобождении которого настаивал президент Владимир Зеленский. Это - начальник Львовской таможни.