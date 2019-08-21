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В Раде вспыхнул громкий скандал: в Слуге народа лопнуло терпение, «пусть они лесом все идут»
Парламентские силы отказываются предлагать своих кандидатов на министерские посты
Об этом заявил избранный в Верховную Раду от президентской политсилы Давид Арахамия, передает «Украинская правда».
По словам Архамии, должности в парламенте будут распределены между всеми партиями с соблюдением квотного принципа – а на членов Кабинета министров партийные квоты не распространяются.
«Когда я звоню представителям других партий и говорю: «Вы можете предоставить свой list (список — Ред.), для шорт-листа нормальных кандидатов на министров?», — они говорят: «А мы хотим, чтобы вы несли ответственность — мы не дадим». Это прогосударственная позиция или чисто политическая спекуляция? Я не хочу имена говорить, но я говорю: если есть такая позиция – пусть они лесом все идут», — заявил Давид Арахамия.
При этом он добавил, что, если представители других политсил не хотят брать на себя ответственность, то с ними не нужно что-либо согласовывать.
«Не выглядит ли как узурпация то, что «Слуга народа» претендует на большинство должностей: «Если это выглядит как узурпация – это точно демократическая узурпация, потому что это был выбор наших избранников. Это может выглядеть как угодно, но 60% – это то, проголосовали наши избиратели», — подчеркнул он.
Напомним также, что у президента Владимира Зеленского готовят законопроекты, которые будут гарантировать поощрениt и защитe доносчикам на коррупционеров.
В Офисе президента считают, что обличители могут стать «важным инструментом преодоления коррупции», если их правильно мотивировать, а государство, в свою очередь, обеспечит им защиту. Отмечается, что после обсуждений будут внесены правки в законодательство.
Теги: Донбасс, скандал, Верховная Рада, Слуга народа
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