В Украине из-за взрыва в Архангельской области мог повыситься уровень радиации

21.08.2019 12:49

В Украине в результате взрыва, произошедшего в Архангельской области РФ 8 августа мог повыситься уровень радиации. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что повышение уровня радиации ожидалась в ночь с 11 на 12 августа, это могло бы зацепить восточные и юго-восточные области. В ГСЧС отметили:

«В связи с этим, радиометрическую сеть гидрометеорологической службы Украины переведены в режим повышенной готовности из учащенным выполнением радиометрических измерений: измерение мощности экспозиционной дозы 4 раза в сутки (00:00, 06:00, 09:00, 18:00 UTC); измерения атмосферных выпадов ежедневно; отбор атмосферных аэрозолей в Киеве, Сновском, Чернобыле, — ежесуточно по 12 часов».

Как стало известно, уровень радиации измеряли в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Одесской областях в период с 10 по 18 августа. По словам спасателей, за это время радиационный фон в Украине не изменился и находится в «привычных границах».

Как сообщалось ранее, 8 августа Минобороны РФ сообщило, что в Архангельской области на полигоне произошел взрыв.

Источник: https://donpress.com