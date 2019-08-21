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Все в отпуск! Синоптики озвучили по-настоящему летний прогноз погоды
21.08.2019 12:30
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 21 августа, в Украине без осадков, во всех регионах будет жарко.
На востоке без осадков, температура до +31°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +33°.
На западе Украины практически без осадков. Температура до +32°.
В северных областях будет ясно. Температура до +30°. В центре без осадков, температура до +31°.
Согласно народному прогнозу, 21 августа - Миронов день. Считалось, что в этот день дуют сильные ветры. Каковы Мироны, таков и январь. На Мирона дуют ветры-тиховеи - к солнечной осени, на Мирона буря - к ненастному сентябрю.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, лето, прогноз погоды
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