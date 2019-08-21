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Зеленский вляпался в скандал из-за огромного кортежа, украинцы в ярости: «Где велосипед?»

21.08.2019 09:16
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Зеленский вляпался в скандал из-за огромного кортежа, украинцы в ярости: «Где велосипед?»

Президент Владимир Зеленский разозлил украинцев своим кортежем, в котором насчитали более двадцати автомобилей

Его зафиксировали после встречи премьер-министр Израиля Биньямином Нетаньяху с Зеленским, когда они оба возвращались из Бабиного Яра 19 августа. Видео с кортежем президента опубликовал журналист Александр Гончаров на странице в Facebook.

Стоит отметить, что из-за автомобилей гаранта перекрыли движение по дороге для других водителей.

На ролике видно, как Зеленского и Нетаньяху сопровождают сразу 26 автомобилей.

Разгневанные украинцы напомнили президенту обещания не перекрывать дорогу для водителей. Также Зеленский накануне президентства обещал отказаться от кортежей и украинцы это тоже помнят.

«Где велосипед?!»,»У мелкого Вовы замашки как у Наполеона», «К чему эти понты? Слуга народа, бля. мы за все это платим», — пишут пользователи.

Другие же потролили Зеленского, что он катает на кортеже всю свою партию, а некоторые уличили в подражании экс-президенту Виктору Януковичу

Отметим, что такое количество сопровождения могло стать инициативой израильской стороны и быть прописано в райдере.

Ранее кортеж президента Владимира Зеленского в Запорожской области спровоцировал аварию с автобусами, в которых ехали дети.

Причиной происшествия стал обгон колонны легковыми машинами.

«Легковушки сильно побиты, а один из автобусов угодил в кювет. К счастью пассажиры автобусов, в том числе дети, по предварительной информации запорожской полиции, не пострадали», — писалось тогда.

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, президент, скандал, Зеленский
 
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