Зима близко: в «Нафтогазе» придумали, как снизить цену на газ для украинцев

21.08.2019 17:46

В Украине газ зимой дорожает, однако "Нафтогаз" нашел решение для снижения цен на голубое топливо.

"Зимой потребность в газе стремительно растет, и он обычно дорожает. Летом потребность падает и он дешевеет. Это правда", – сообщил председатель правления национальной акционерной компании Андрей Коболев в Facebook, передает Обозреватель.

По его словам, начиная с мая этого года бытовые потребители уже увидели в собственных платежках преимущества рыночных цен на газ.

Благодаря тому, что цена определяется рынком, голубое топливо для украинцев подешевело уже на 25% от зимнего уровня. И в итоге сейчас цены ниже, чем были год назад.

Одновременно с этим американский LNG усилил свои конкурентные преимущества на европейском рынке.

"Что будет дальше? Биржевые прогнозы указывают на то, что в холодные месяца цена газа будет увеличиваться. От рыночных цен по закону зависит и наша отпускная цена. Что же делать, чтобы не платить больше? Есть ли выход? Выход есть. Мы пробили бюрократические стены толщиной с Великую Китайскую и готовы предложить вам новое решение", – резюмировал Коболев.

Напомним, что с 1 ноября 2018 года газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Повышение стоимости газа в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

14 марта 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности не поднимать цены на газ с 1 мая.

Источник: https://from-ua.com