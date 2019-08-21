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Зима близко: в «Нафтогазе» придумали, как снизить цену на газ для украинцев
В Украине газ зимой дорожает, однако "Нафтогаз" нашел решение для снижения цен на голубое топливо.
"Зимой потребность в газе стремительно растет, и он обычно дорожает. Летом потребность падает и он дешевеет. Это правда", – сообщил председатель правления национальной акционерной компании Андрей Коболев в Facebook, передает Обозреватель.
По его словам, начиная с мая этого года бытовые потребители уже увидели в собственных платежках преимущества рыночных цен на газ.
Благодаря тому, что цена определяется рынком, голубое топливо для украинцев подешевело уже на 25% от зимнего уровня. И в итоге сейчас цены ниже, чем были год назад.
Одновременно с этим американский LNG усилил свои конкурентные преимущества на европейском рынке.
"Что будет дальше? Биржевые прогнозы указывают на то, что в холодные месяца цена газа будет увеличиваться. От рыночных цен по закону зависит и наша отпускная цена. Что же делать, чтобы не платить больше? Есть ли выход? Выход есть. Мы пробили бюрократические стены толщиной с Великую Китайскую и готовы предложить вам новое решение", – резюмировал Коболев.
Напомним, что с 1 ноября 2018 года газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр.
Повышение стоимости газа в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.
14 марта 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности не поднимать цены на газ с 1 мая.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, цена, Нафтогаз, зима, газ
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