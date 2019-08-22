- На пенсию в 50 лет: украинцам пообещали выходить на заслуженный отдых раньше09:18
- В Нафтогазе предложили населению купить вдоволь газа по нынешней цене и жить с ним до весны09:00
- Переселенцам: В каких случаях прекращается выплата адресной помощи08:43
- В Польше легально работают почти полмиллиона украинцев08:18
- Цены на картофель на украинском рынке могут пойти вниз уже на следующей неделе08:00
- В Украине расширили СПИСОК банков для получения субсидий наличными07:42
- Раскрыты главные страхи Путина: «Никогда не вернется в…»07:20
- Германия призывает Россию и США сохранить важный ядерный договор07:04
- «Ударило что-то мощное, почувствовали вибрацию в домах»: соцсети сообщают о мощном взрыве в Донецке21:38
- В следующем году минимальная зарплата в Украине может вырасти до 5,5 тысячи гривен - Гройсман21:15
Цены на картофель на украинском рынке могут пойти вниз уже на следующей неделе
Картофель в Украине продолжает дорожать, что является весьма нетипичной ситуацией для второй половины августа. Впрочем, трейдеры допускают, что уже со следующей недели этот популярный среди украинцев корнеплод начнет дешеветь, сообщает replyua.net со ссылкой на информагентство УНИАН.
Рост цен на картофель - совсем нетипичная ситуация как для второй половины августа. Однако сейчас на украинском рывке наблюдается именно такая картина. Это стало следствием негативного влияния погодных условий на сроки посадки и созревания. Из-за погоды урожайность ранних и средних сортов уменьшилась в полтора раза, по сравнению с прошлогодними показателями.
Вместе с тем, по мнению покупателей, это верный признак того, что вскоре нас ждет дефицит картофеля. Дополнительно усиливает ажиотаж информация о намерении Украины закупать данный корнеплод в соседней Беларуси. Впрочем, многие трейдеры ожидают, что уже на следующей неделе тренд изменится на противоположный, и цены на картофель двинутся вниз. Подешевеет он в первую очередь из-за увеличения предложения. На рынке должно появиться больше продукта, выращенного отечественными производителями. Читайте также: Нафтогаз запускает программу «Газовый запас», благодаря которой потребители смогут закупить «голубое топливо» на отопительный сезон по низким летним ценам.
Теги: рынок, картофель, неделя, цены
- НБУ продал часть своих запасов евровалюты
- В Донбассе на рынке отказываются продавать картошку членам Партии регионов
- Где «водятся» экологически чистые овощи и фрукты (ИНФОГРАФИКА)
- Губернатора послали в село
- Комментарий недели. Больше Пушкина и меньше суеты!
- Минагрополитики: Высокий урожай снизил цены на овощи
- «Ударило что-то мощное, почувствовали вибрацию в домах»: соцсети сообщают о мощном взрыве в Донецке21:38
- Оккупанты пошли на хитрость: россиянам выдают паспорта «Л/ДНР», местным боевикам – РФ19:21
- В ОРЛО за «госизмену» к 12 годам тюрьмы приговорили «Карлсона»17:05
- В Донецкой области запущен гуманитарный проект помощи жителям буферной зоны16:30
- «Только так можно завершить войну»: Пасечник выдвинул Зеленскому целый ряд ультиматумов16:00
- На КПВВ "Марьинка" провели мониторинг общественного мнения15:30
- Боевики «Л/ДНР» резко ополчились против российских паспортов14:00
- В ОРДО освободят от оплаты услуг ЖКХ семьи убитых членов НВФ09:01
- Боевики "ЛНР" нарушили условие о демилитаризации в Станице Луганской 07:30
- Боевики «ДНР» грозили наблюдателям СММ ОБСЕ оружием22:45
- На пенсию в 50 лет: украинцам пообещали выходить на заслуженный отдых раньше09:18
- В Нафтогазе предложили населению купить вдоволь газа по нынешней цене и жить с ним до весны09:00
- Переселенцам: В каких случаях прекращается выплата адресной помощи08:43
- Forbes назвал самого высокооплачиваемого актера08:30
- В Польше легально работают почти полмиллиона украинцев08:18
- Цены на картофель на украинском рынке могут пойти вниз уже на следующей неделе08:00
- В Украине расширили СПИСОК банков для получения субсидий наличными07:42
- Раскрыты главные страхи Путина: «Никогда не вернется в…»07:20
- Германия призывает Россию и США сохранить важный ядерный договор07:04
- Названа суточная норма сна для избежания стресса22:13
- Названа суточная норма сна для избежания стресса22:13
- Комаровский предупредил об опасном симптоме у детей20:00
- Магнитные бури в сентябре: что нужно знать18:20
- Медики рассказали, как изменения погоды влияют на здоровье15:40
- Приметы на 21 августа: что нельзя делать в Миронов день12:00
- Медики объяснили, почему женщинам нельзя долго сидеть на стуле08:46
- Эти утренние привычки помогут избавиться от лишнего веса07:12
- Будет плохо! Помидоры многим людям есть нельзя22:26
- Забудьте об этих препаратах: названы лекарства, которые не только совершенно бесполезные, но еще и опасны для здоровья20:21
- Методы Зеленского принесли первые плоды, Путин бросился исправлять ошибку: «больно ударили по…»17:57
- Как Путин "сдал" Дебальцево во Франции: Казанский эффектно подловил лидера РФ
- В ОРДЛО сообщили, когда "прикроется лавочка" выдачи российских паспортов
- Жители Донецка подняли «кипишь»: в город зашла новая ЧВК, ситуация очень неспокойная
- «Ударило что-то мощное, почувствовали вибрацию в домах»: соцсети сообщают о мощном взрыве в Донецке
- Пленные украинские моряки возвращаются домой: подробности от росСМИ
- Прощальный подарок от Гройсмана: украинцам раздадут деньги ко Дню независимости
- Украину признали самой несчастливой нацией Европы, обеих Америк и Австралии
- Методы Зеленского принесли первые плоды, Путин бросился исправлять ошибку: «больно ударили по…»
- Оккупанты пошли на хитрость: россиянам выдают паспорта «Л/ДНР», местным боевикам – РФ
- Жители оккупированного Луганска: "Пьем таблетки, чтобы не сойти с ума"