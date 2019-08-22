Цены на картофель на украинском рынке могут пойти вниз уже на следующей неделе

22.08.2019 08:00

Картофель в Украине продолжает дорожать, что является весьма нетипичной ситуацией для второй половины августа. Впрочем, трейдеры допускают, что уже со следующей недели этот популярный среди украинцев корнеплод начнет дешеветь, сообщает replyua.net со ссылкой на информагентство УНИАН.



Рост цен на картофель - совсем нетипичная ситуация как для второй половины августа. Однако сейчас на украинском рывке наблюдается именно такая картина. Это стало следствием негативного влияния погодных условий на сроки посадки и созревания. Из-за погоды урожайность ранних и средних сортов уменьшилась в полтора раза, по сравнению с прошлогодними показателями.



Вместе с тем, по мнению покупателей, это верный признак того, что вскоре нас ждет дефицит картофеля. Дополнительно усиливает ажиотаж информация о намерении Украины закупать данный корнеплод в соседней Беларуси. Впрочем, многие трейдеры ожидают, что уже на следующей неделе тренд изменится на противоположный, и цены на картофель двинутся вниз. Подешевеет он в первую очередь из-за увеличения предложения. На рынке должно появиться больше продукта, выращенного отечественными производителями. Читайте также: Нафтогаз запускает программу «Газовый запас», благодаря которой потребители смогут закупить «голубое топливо» на отопительный сезон по низким летним ценам.



