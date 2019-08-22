Чешский перевозчик запускает новый поезд в Украину

22.08.2019 20:38

Чешский оператор железнодорожных и автобусных пассажирских перевозок RegioJet планирует запустить с июня 2020 года новый ж/д маршрут между Украиной и Чехией. Об этом сообщили в чешской компании. Украина уже имеет прямое ж/д сообщение с Польшей, Словакией, Чехией, Венгрией, Румынией.

"Мы наблюдаем быстрорастущий спрос граждан Украины на поездки в Чешскую Республику и другие страны ЕС. <...> В то же время спрос чешских туристов на поездки в Украину также быстро растет", – заявил глава RegioJet Ивану Кашицку.

Оператор планирует запустить одну пару поездов в день с поздним отправлением из Праги и ранним прибытием на станцию "Мостиска – 2" (Львовская область). Аналогичное время отправления будет действовать и в противоположном направлении. Кроме того, по данным чешских СМИ, перевозчик также планирует организовать автобусный рейс из Мостиски во Львов.

Источник : https://www.segodnya