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Чешский перевозчик запускает новый поезд в Украину

22.08.2019 20:38
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Чешский перевозчик запускает новый поезд в Украину

Чешский оператор железнодорожных и автобусных пассажирских перевозок RegioJet планирует запустить с июня 2020 года новый ж/д маршрут между Украиной и Чехией. Об этом сообщили в чешской компании. Украина уже имеет прямое ж/д сообщение с Польшей, Словакией, Чехией, Венгрией, Румынией.

"Мы наблюдаем быстрорастущий спрос граждан Украины на поездки в Чешскую Республику и другие страны ЕС. <...> В то же время спрос чешских туристов на поездки в Украину также быстро растет", – заявил глава RegioJet Ивану Кашицку.

Оператор планирует запустить одну пару поездов в день с поздним отправлением из Праги и ранним прибытием на станцию "Мостиска – 2" (Львовская область). Аналогичное время отправления будет действовать и в противоположном направлении. Кроме того, по данным чешских СМИ, перевозчик также планирует организовать автобусный рейс из Мостиски во Львов.

Источник : https://www.segodnya 



Теги: Украина, Донбасс, поезд, перевозчики
 
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