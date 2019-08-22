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Доллар и евро атаковали гривну: в НБУ сообщили о «потерях»

22.08.2019 13:40
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Доллар и евро атаковали гривну: в НБУ сообщили о «потерях»

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 22 августа, передает Гордон.

Гривна к доллару США ослабла на семь копеек – с 25,13 грн/$ до 25,20 грн/$.

Курс гривны к евро снизился на 15 копеек – с 27,84 грн/€ до 27,99 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю ослаб на четыре копейки: с 3,76 грн/10 руб. до 3,80 грн/10 руб.



Теги: Донбасс, НБУ, доллар, гривня, потери
 
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