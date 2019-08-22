Германия призывает Россию и США сохранить важный ядерный договор

22.08.2019 07:04

Россия и США должны договориться о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3). Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Германия призывает, и этот призыв направлен также в адрес США, сделать все, чтобы Договор СНВ-3 был продлен, - отметил он. - Нас радует, что между Россией и США идут переговоры на этот счет".

Москва и Вашингтон подписали СНВ-3 в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на 5 лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Источник : https://www.segodnya.ua