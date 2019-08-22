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Эксперт: «Киев помог России построить Крымский мост»
Санкции, введенные Украиной против России, привели к потере крупного рынка сбыта сырья, однако ранее Киев помог России построить Крымский мост. Как информирует replyua.net со ссылкой на Политпазл, об этом заявил Сергей Саливон, глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины.
Он подчеркнул, что Киев потерял крупный рынок сбыта сырья после введения антироссийских санкций. В качестве примера он привел ограничения на поставки щебня. До событий 2014 года Украина продавала России тысячи тонн измельчённого камня. Именно этот щебень использовался в строительстве Крымского моста. Получается, неосознанно Украина помогала возводить это масштабное сооружение. «Сейчас вагоны ходят из России с углем, а туда пустые, мы же ничего туда не можем поставлять с 2014 года. Говорили, что часть щебня попала на мост. Ну, 21 миллион тонн – это очень много. Попало с Винницкой области, там много заводов», - подчеркнул эксперт.
Также он указал на то, что в настоящее время украинские горнодобывающие предприятия переживают не лучшие времена, а между тем в России продолжают строить новые дороги. Если бы не санкции, сейчас Киев смог бы получить высокую прибыль от продажи щебня, однако этот бизнес стал невозможным. Кроме того, Саливон добавил, что Украина могла бы торговать с Россией и получать большую прибыль от продажи соли, глины и разных видов строительного камня.
Теги: Россия, Донбасс, мост, эксперт
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