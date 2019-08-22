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На пенсию в 50 лет: украинцам пообещали выходить на заслуженный отдых раньше
Украинцев ждут значительные изменения при выходе на заслуженную пенсию.
В частности, работающие граждане смогут уходить на пенсию уже в 50 лет, сообщает издание Знай.ua.
Так, Кабинет министров Украины принял постановление, в котором поясняется, кто попадает в списки профессий, занятость в которых дает право на выход на пенсию на льготных условиях, то есть гораздо раньше, чем выходят остальные граждане.
Теперь благодаря упомянутому постановлению можно будет оптимизировать списки профессий и работ, которые дают право украинцу, проработавшему на определенных должностях, воспользоваться льготами и уйти на пенсию в 50 лет.
Сообщается, что к таким счастливчикам можно отнести три категории работников. А именно тех, кто трудился на производстве черной металлургии, коксопродуктов и цветных металлов.
Для того, чтобы работник ушел на заслуженный льготный отдых по возрасту, ему необходимо иметь нужное количество лет стажа – для женщин это 20 лет, для мужчин 25.
Как мы писали ранее, только одна группа украинцев, вышедших на пенсию, могут рассчитывать на рекордный размер выплат.
После того, как в марте повысили пенсии, средняя пенсия в Украине составила немного более, чем 3 тысячи гривен. Но одной категории людей удается получать гораздо больше.
Теги: Донбасс, отдых, пенсии
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