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«Ничего не изменилось». Зеленский подсказал Путину, как снова стать рукопожатым
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения с возвращением России в G8.
Украинский президент отметил, что Россия может вернуться в G8, если «вернут полуостров Крым и прекратит конфликт в Донбассе». Кроме того, Зеленский предложил России освободить задержанных украинских моряков.
По мнению лидера Украины, такие действия покажут миру, что Россия «готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии».
Глава украинского государства отметил, что «с марта 2014 года после приостановления участия России в G8 ничего не изменилось. Украинский Крым все еще оккупирован, украинский Донбасс до сих пор страдает от войны».
Также Зеленский выразил благодарность тем странам, которые продолжают поддерживать Украину в отстаивании территориальной целостности и суверенитета.
Как сообщалось ранее, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Великобританию с официальным визитом.
Кроме того, глава британского правительства также поздравил Зеленского с предстоящим Днем Независимости Украины и пожелал успехов и процветания народу Украины.
Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил президента Украины Владимира Зеленского в том, что во время саммита G7 во Франции подтвердит позицию о невозможности возвращения РФ в «Большую семерку», пока продолжается оккупация Крыма и невыполнение ею Минских соглашений.
Во время разговора была подчеркнута невозможность восстановления членства РФ в G7, пока Россия систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность.
Собеседники согласились, что в условиях агрессии РФ, которая проходит в Украине, оккупации Крыма и невыполнения Россией Минских договоренностей невозможно говорить о возвращении РФ на международную площадку, где решаются глобальные проблемы.
Зеленский получил заверения, что такая четкая позиция будет продемонстрирована в ходе очередного саммита «Большой Семерки», который состоится 24-26 августа во Франции.
Источник : https://from
Теги: Донбасс, Путин, Зеленский
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