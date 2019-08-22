Опрос показал, что украинцы думают о событиях в Украине

22.08.2019 22:21

Половина украинцев считает, что события в Украине развиваются правильно. Такая положительная оценка наблюдается впервые с 2004 года.

Впервые за годы замеров с 2004 года 50,5% опрошенных граждан Украины отметили, что события в стране развиваются в правильном направлении. Об этом свидетельствует опрос, проведенный в августе 2019 года фондом Демократические инициативы им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 22 августа.

Согласно данным исследования, противоположного мнения придерживаются 23,1% опрошенных и еще 26,9% не определились с ответом. Для сравнения в декабре 2018 года лишь 18,1% украинцев определяли развитие событий в стране как правильное, а 69,7% оценили как неправильное.

Также 47,7% граждан считают, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в ближайшие несколько лет, 33,7% - что способна это сделать в более отдаленной перспективе, 7,6% - что страна не способна преодолеть нынешние вызовы. В декабре 2018 года оптимистов было 20,2%, умеренных оптимистов - 46,4%, пессимистов - 14,9%.

Политическую ситуацию в Украине оценивают в целом как спокойную 25,6% респондентов, 5,5% - как благополучную, 52,7% - как напряженную и 8,4% - как критическую и взрывоопасную. В декабре 2018 года абсолютно доминировала оценка ситуации как напряженной (63,6%) и критической (25,2%).

Чувство надежды при мыслях о будущем Украины преобладает у 55,8% опрошенных украинцев, у 36,3% преобладает оптимизм, у 17,8% - тревога. В декабре 2018 года надежда была у 51,8% респондентов, оптимизм - у 28,1%, тревога - у 32,7%.

Общенациональное исследование общественного мнения населения Украины проведено с 8 по 20 августа 2019 года. Было опрошено 2040 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Опрос проводился в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос финансово поддержан Международным фондом Видродження. Некоторые вопросы были включены по заказу проекта Центра политико-правовых реформ.

Источник : https://korrespondent.