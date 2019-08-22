Партия Зеленского готовит почти 500 законопроектов

22.08.2019 15:43

Представители фракции «Слуга народа» ведут работу над 465 законопроектами, которые будут представлены на заседании Верховной Рады. Как передает replyua.net со ссылкой на 112.ua, об этом заявил представитель главы государства в парламенте, нардеп Руслан Стефанчук. Вместе с тем, он напомнил, что в Раде было сокращено количество комитетов. Парламентарий не исключает дальнейшей оптимизации комитетов, если они не будут работать по итогам первого года.



«Мы сократили 5 комитетов, и мы думаем, что это уже нас вклад в экономию бюджета ... Подобным образом мы настроены на реформирование вопросов, связанных с количеством министерств, поскольку мы тоже не можем утверждать, что все министерства, которые предусмотрены в Украине, эффективно работают. Нашим приоритетом является эффективность работы любого органа», - сказал Стефанчук.



Следует отметить, что депутат от партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе обвинила партию «Слуга народа» в пренебрежении решением первого заседания подготовительной группы. Политсила самостоятельно решила, сколько депутатов будет в каждом комитете новой Рады.