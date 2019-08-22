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Партия Зеленского готовит почти 500 законопроектов

22.08.2019 15:43
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Партия Зеленского готовит почти 500 законопроектов

Представители фракции «Слуга народа» ведут работу над 465 законопроектами, которые будут представлены на заседании Верховной Рады. Как передает replyua.net со ссылкой на 112.ua, об этом заявил представитель главы государства в парламенте, нардеп Руслан Стефанчук. Вместе с тем, он напомнил, что в Раде было сокращено количество комитетов. Парламентарий не исключает дальнейшей оптимизации комитетов, если они не будут работать по итогам первого года. 

«Мы сократили 5 комитетов, и мы думаем, что это уже нас вклад в экономию бюджета ... Подобным образом мы настроены на реформирование вопросов, связанных с количеством министерств, поскольку мы тоже не можем утверждать, что все министерства, которые предусмотрены в Украине, эффективно работают. Нашим приоритетом является эффективность работы любого органа», - сказал Стефанчук

Следует отметить, что депутат от партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе обвинила партию «Слуга народа» в пренебрежении решением первого заседания подготовительной группы. Политсила самостоятельно решила, сколько депутатов будет в каждом комитете новой Рады.



Теги: Донбасс, партия, законопроект, Зеленский
 
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