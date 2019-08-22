Переселенцам: В каких случаях прекращается выплата адресной помощи

22.08.2019 08:43

Переселенцам может быть прекращена выплата адресной помощи для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг (так называемые «переселенческие» деньги) в нескольких случаях. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает пресс-служба Броварского городского совета.

Так, в соответствии с пунктом 12 Порядка «О предоставлении ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг», утвержденного Кабинетом министров Украины от 01.10.2014 г. № 505*, выплата денежной помощи прекращается со следующего месяца в случае:

представления уполномоченным представителем семьи заявления о прекращении выплаты денежной помощи;

предоставления информации государственной службы занятости о том, что трудоспособные члены семьи в течение четырех месяцев не трудоустроились при содействии государственной службы занятости или находятся в трудовых отношениях с работодателями на временно неподконтрольных украинской власти территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г.. Севастополе, в населенных пунктах, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения, но фактически не работают;

снятие с учета внутренне перемещенного лица (ВПЛ);

выявления уполномоченным органом факта предоставления недостоверной информации или несообщение об изменении обстоятельств, влияющих на назначение денежной помощи;

в случае смерти ВПЛ.

Отмечается, что выплата денежной помощи может быть возобновлена, если в течение месяца с месяца прекращения ее выплаты «уполномоченный представитель семьи сообщил уполномоченному органу об изменении обстоятельств, которые повлияли на прекращение выплаты денежной помощи».

Источник : https://dnews.dn.ua