Прокуратура рассказала подробности схемы мошенничества с купюрами

22.08.2019 20:20

Мошенники, которые с помощью макета денег обманули банковские терминалы на более 1 млн грн, предстанут перед судом.



Прокуратура направила в Червонозаводской районный суд Харькова обвинительный акт в отношении организованной группы, которая мошенническим путем пополняла банковские карты через терминалы на большие суммы.



Начальник отдела прокуратуры Харьковской области Нвер Антонян сообщил, что досудебным расследованием установлено, что в мае 2018 года 34-летний киевлянин организовал преступную группу, в которую вошли двое его знакомых (двое 34-летних мужчин – киевлянин и харьковчанин). Они придумали и реализовали преступный план незаконного заработка.



«Злоумышленники разработали средства, предназначенные для обмана купюроприемников терминалов – имитировали купюры номиналами 200 и 500 грн. Терминалы воспринимали их как настоящие деньги. Имитационный средство оставался у злоумышленников, а на счет без фактического внесения денег в терминал, зачислялась сумма согласно номиналу имитируемого купюры. Деньги зачислялись на кредитные карты. За один раз их, как правило, пополняли на большие суммы – 9, 20, 40 тыс. грн. Кредитных карт у организованной группы было более десятка. Все они оформлены в разных банках и на подставных лиц. «Работали» мошенники на территории всей Украины. В наличные средства переводили снимая их с банковских карт. Таким образом организованная группа более чем за полгода «заработала» более 1 миллиона гривен», - рассказал Антонян.

Источник : https://antikor.com.ua