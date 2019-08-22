Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Путин встретится с Зеленским: что произошло, подробности срочного решения

22.08.2019 16:04
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Путин встретится с Зеленским: что произошло, подробности срочного решения

Встреча в «нормандском формате» (Россия, Франция, Германия и Украина) состоится в ближайшие недели в Париже.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что надеется на проведение таких переговоров, сообщает агентство Reuters.

«Следующие несколько недель будут решающими, но я бы хотел провести встречу в «нормандском формате» в Париже в ближайшие недели», – приводит агентство слова Макрона.

Французский президент также выразил мнение, что в ходе встречи сторонам удастся продвинуться «в новых обменах заключенными, по теме Донбасса, по вопросу демилитаризации».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что надеется на проведение таких переговоров, сообщает агентство Reuters.

«Следующие несколько недель будут решающими, но я бы хотел провести встречу в «нормандском формате» в Париже в ближайшие недели», – приводит агентство слова Макрона.

Французский президент также выразил мнение, что в ходе встречи сторонам удастся продвинуться «в новых обменах заключенными, по теме Донбасса, по вопросу демилитаризации».

Источник : https://politeka 




Теги: Донбасс, Путин, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх