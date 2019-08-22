Путин встретится с Зеленским: что произошло, подробности срочного решения

22.08.2019 16:04

Встреча в «нормандском формате» (Россия, Франция, Германия и Украина) состоится в ближайшие недели в Париже.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что надеется на проведение таких переговоров, сообщает агентство Reuters.

«Следующие несколько недель будут решающими, но я бы хотел провести встречу в «нормандском формате» в Париже в ближайшие недели», – приводит агентство слова Макрона.

Французский президент также выразил мнение, что в ходе встречи сторонам удастся продвинуться «в новых обменах заключенными, по теме Донбасса, по вопросу демилитаризации».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что надеется на проведение таких переговоров, сообщает агентство Reuters.

«Следующие несколько недель будут решающими, но я бы хотел провести встречу в «нормандском формате» в Париже в ближайшие недели», – приводит агентство слова Макрона.

Французский президент также выразил мнение, что в ходе встречи сторонам удастся продвинуться «в новых обменах заключенными, по теме Донбасса, по вопросу демилитаризации».

Источник : https://politeka



