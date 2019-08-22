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Раскрыты главные страхи Путина: «Никогда не вернется в…»
Президент РФ Владимир Путин не вернется в состав «Большой восьмерки», даже если решится ситуация с Крымом и Донбассом, поскольку он не чувствует там своей власти, считает журналист Виталий Портников. Об этом он сообщил в своем блоге для «Белсат».
«Я не знаю, вернется ли когда-нибудь в формат «восьмерки» Россия. Но не сомневаюсь, что сам Путин в этот формат не вернется никогда», – написал Портников.
Журналист высказал мнение, что для Бориса Ельцина, предшественника нынешнего президента РФ, расширение «семерки» было знаком возвращения России в цивилизованный мир, подтверждением, что его страна ни чуть не уступает другим. Однако Владимир Путин вовсе не считает цивилизованный мир цивилизованным.
Виталий Портникова поделился наблюдениями, что на встречах «восьмерки» в последние годы Путин вел себя отстраненно.
«Это явно не лучшие ощущения для человека, который хотел бы, чтобы его воспринимали как одного из лидеров современного мира», – прокомментировал журналист.
«Зато на встречах «двадцатки» Путин – среди своих. Там присутствуют Китай и другие страны БРИКС. Там Путин может сам решать, с кем ему встречаться. И там он точно изолированным не выглядит, даже если весь Запад от него отворачивается и Трамп отменяет встречу. А самое главное – на встречах в формате «двадцатки» появляется иллюзия той роли России в мире, которую она в своем экономическом потенциале играть просто не в состоянии», – подметил Портников.
Также он обратил внимание, что во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном лидер РФ Путин пытался донести, что есть и другие форматы, помимо «восьмерки».
«И это то, во что Макрон и другие западные лидеры просто никогда не поверят, потому что они закономерно считают мир, в котором находятся, престижным и определяющим будущее. Поэтому эти люди никогда друг друга не поймут и Путин никуда не вернется», – подытожил журналист.
Источник : https://politeka.net
Теги: Донбасс, Путин, страх, Макрон
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