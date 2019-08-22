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Россия намерена утилизировать единственную украинскую подлодку Запорожье
На проведение работ выделены 193 млн рублей, утилизация должна быть проведена до 10 ноября 2020 года.
Министерство обороны РФ собирается утилизировать единственную украинскую подлодку Запорожье. На это Россия готова потратить 193 млн 36 тысяч рублей. Соответствующая информация в среду, 21 августа появилась на сайте государственных закупок РФ, на котором Минобороны ищет подрядчика для утилизации подлодки.
Стоит отметить, что подлодка попала в Россию после аннексии Крымского полуострова.
На сайте госзакупок указано, что подрядчик будет обязан утилизировать подлодку до 10 ноября 2020 года. Конкурс по поиску подрядчика будут проводить в закрытой форме.
Подлодка Запорожье была построена в 1970 году. Последние годы она была единственной подводной лодкой в составе ВМС Украины. Она вошла в состав ВМСУ после раздела Черноморского флота в 1997 году.
Источник : https://korrespondent.
Теги: Россия, Донбасс, Запорожье, подлодка
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