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Сколько пенсионеров смогли оформить пенсию «в один клик», рассказали в ПФУ

22.08.2019 12:40
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Сколько пенсионеров смогли оформить пенсию «в один клик», рассказали в ПФУ

Новым сервисом вебпортала Пенсионного фонда Украины (ПФУ) – назначение пенсии в «один клик» смогли воспользоваться более 100 человек. Об этом рассказал директор Департамента информационных систем и электронных реестров Александр Малецкий, сообщает пресс-служба ПФУ.

«Сервис, который запущен и развивается, дает возможность упростить саму процедуру назначения пенсии. На сегодня услугу получили более 100 человек», – отметил Александр Малецкий.

Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо авторизоваться в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины с помощью электронной цифровой подписи и загрузить скан-копии всех необходимых документов.

При этом Малецкий заверил, что граждане, как и раньше, имеют возможность обратиться в управление Пенсионного фонда Украины и оформить пенсию согласно действующему законодательству.

Источник : https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, пенсионер, оформление, пенсии
 
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