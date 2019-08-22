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Сколько пенсионеров смогли оформить пенсию «в один клик», рассказали в ПФУ
Новым сервисом вебпортала Пенсионного фонда Украины (ПФУ) – назначение пенсии в «один клик» смогли воспользоваться более 100 человек. Об этом рассказал директор Департамента информационных систем и электронных реестров Александр Малецкий, сообщает пресс-служба ПФУ.
«Сервис, который запущен и развивается, дает возможность упростить саму процедуру назначения пенсии. На сегодня услугу получили более 100 человек», – отметил Александр Малецкий.
Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо авторизоваться в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины с помощью электронной цифровой подписи и загрузить скан-копии всех необходимых документов.
При этом Малецкий заверил, что граждане, как и раньше, имеют возможность обратиться в управление Пенсионного фонда Украины и оформить пенсию согласно действующему законодательству.
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, пенсионер, оформление, пенсии
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