Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Суд рассмотрит срыв Кабмином запуска рынка земли

22.08.2019 19:44
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Суд рассмотрит срыв Кабмином запуска рынка земли

Подготовительное заседание назначено на 24 сентября. Суд рассмотрит законность действий правительства, которое не разработало законопроект по рынку земли.

Окружной админсуд Киева открыл производство о признании противоправным бездействие Кабинета министров относительно введения рынка земли. Об этом сообщается на сайте суда в четверг, 22 августа.

Сообщается, что будет рассматриваться дело о неразработке и не внесении правительством на рассмотрение Верховной Рады законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Подготовительное заседание назначено на 24 сентября 2019 года.

"Среди требований иска - обязать профильные министерства и Кабинет министров Украины разработать проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения и представить его на рассмотрение парламента", - говорится в сообщении.

Ответчиками по делу выступают Минагрополитики, Минэкономразвития, Минфин, Минюст и Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Источник : https://korrespondent. 



Теги: Донбасс, рынок, суд, земля, Кабмин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх