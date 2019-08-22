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Украина готова начать ремонт моста в Станице Луганской

22.08.2019 10:20
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Ремонт моста может начаться 22 августа.

В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы украинская сторона отметила, что готова начать ремонт моста в Станице Луганской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарки Олифер в Facebook.

По ее словам, украиская сторона проинформировала, что готова начать ремонт моста 22 августа.

"Украинская сторона проинформировала представителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика о выполнении взятых на себя обязательств по завершению разминирования в районе моста в Станице Луганской и готовности начать ремонт перехода с первой половины дня 22 августа 2019 года", - отметила Олифер.

Также она заявила, что до начала восстановительных работ на мосту должно быть демонтировано блокпост НЗФ ОРДЛО.

"В дальнейшем демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон в районе КПВВ "Станица Луганская" должен быть одновременным и зеркальным. Достигнута договоренность, что все работы по мосту должны проходить в тесной координации с СММ ОБСЕ", - сообщила Олифер.



Теги: Украина, Донбасс, мост, Станица Луганская
 
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