Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украина в Минске подняла вопрос возврата контроля над предприятиями в ОРДЛО

22.08.2019 13:22
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украина в Минске подняла вопрос возврата контроля над предприятиями в ОРДЛО

Трехсторонняя контактная группа в Минске активизирует переговоры по возврату государственных и частных предприятий Украине. Об этом сообщает пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарки Олифер.

Она отметила, что одним из приоритетов работы социально-экономической подгруппы является бесперебойное водоснабжение на Донбассе. Олифер пишет:

«Бесперебойное водоснабжение всей территории Донбасса — один из приоритетов работы социально-экономической подгруппы, где продолжают искать пути улучшения гуманитарной ситуации для всех жителей Донецкой и Луганской областей».

Также, она добавила, что участники подгруппы отметили важность возврата украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО. Олифер добавила:

«Все участники подгруппы согласились, что большего внимания требует вопрос возврата украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО, поскольку эта проблема является ключевой».

Кроме того, на встрече обсуждалась тема работы над взаимным освобождением удерживаемых лиц.

Источник : https://donpress.com 



Теги: Украина, Минск, предприятие, контроль, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх