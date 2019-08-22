Украина в Минске подняла вопрос возврата контроля над предприятиями в ОРДЛО

22.08.2019 13:22

Трехсторонняя контактная группа в Минске активизирует переговоры по возврату государственных и частных предприятий Украине. Об этом сообщает пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарки Олифер.

Она отметила, что одним из приоритетов работы социально-экономической подгруппы является бесперебойное водоснабжение на Донбассе. Олифер пишет:

«Бесперебойное водоснабжение всей территории Донбасса — один из приоритетов работы социально-экономической подгруппы, где продолжают искать пути улучшения гуманитарной ситуации для всех жителей Донецкой и Луганской областей».

Также, она добавила, что участники подгруппы отметили важность возврата украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО. Олифер добавила:

«Все участники подгруппы согласились, что большего внимания требует вопрос возврата украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО, поскольку эта проблема является ключевой».

Кроме того, на встрече обсуждалась тема работы над взаимным освобождением удерживаемых лиц.

Источник : https://donpress.com